Letture 'take away': libri da asporto alla biblioteca di Forlimpopoli

Nel rispetto del dpcm del 3 novembre le biblioteche, così come musei e teatri, sono chiuse al pubblico, ma ritenendo necessario assicurare almeno il servizio di base del prestito, la biblioteca "Artusi" di Forlimpopoli si è organizzata con un servizio di "asporto" su prenotazione. Già da questo sabato tutti coloro che lo desiderano potranno quindi prenotare i libri cui sono interessati e passare poi a ritirarli all'ingresso della biblioteca.

Per farlo è sufficiente che verifichino la disponibilità dei libri consultando il catalogo online (opca.provincia.ra.it) e poi telefonino ai bibliotecari (0543749271) o scrivano loro una e.mail (biblioteca@comune.forlimpopoli.it) per perfezionare la prenotazione e fissare un appuntamento per il ritiro. In occasione del ritiro potranno anche restituire i libri che hanno a casa, mentre non potranno prenotare la sola restituzione dei libri a casa: nessun problema in ogni caso di scadenze perchè i libri prestati saranno rinnovati automaticamente fino alla riapertura al pubblico delle biblioteche. Questo nuovo servizio è attivo sia per le prenotazioni che per i ritiri il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 19 e il martedì, giovedì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.