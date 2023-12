Lezione di meteorologia e costruzione di un aquilone: bimbi della "Tempesta" tra i banchi del 'Baracca'

Gli alunni delle classi terze della scuola primaria “Livio Tempesta” di Forlì si sono recati in visita presso l’Istituto Aeronautico “Francesco Baracca”, dove sono state accolti dalla dirigente scolastica Maura Bernabei e dagli studenti delle classi quinte dell’istituto. La professoressa Petula Savorani ha guidato la visita della scuola, soffermandosi a lungo nel laboratorio di chimica, in quello di traffico aereo e di navigazione aerea, fra l’entusiasmo generale dei bimbi che sono stati invitati a sedersi nelle postazioni di pilotaggio, in torre di controllo.

La mattinata è proseguita con una lezione di meteorologia e con lo svolgimento di un laboratorio di tecnologia (finalizzato alla costruzione di un aquilone), coordinati e gestiti dalla professoressa Savorani. Daniela Bandini, dirigente dell’istituto comprensivo numero 5 del quale la scuola “Tempesta” fa parte, ha caldeggiato fortemente questa uscita, in osservanza dell’ultima riforma sull’Orientamento Scolastico che prevede iniziative diversificate a partire fin dalla scuola Primaria.

"Le docenti delle classi - Bellia, Carubia, Chiodi, Marino, Paradiso, Ruscelli, Scafidi e Stano - organizzano visite di questo tipo perchè le ritengono importanti per l’impulso delle carriere scientifiche nelle giovani generazioni ed anche perché le ritengono fondamentali per la promozione della parità di genere fin dai banchi della scuola primaria", viene sottolineato.