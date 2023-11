Lezione speciale per i ragazzi dell'Itaer, in cattedra sale Ryanair: ben 46 ex studenti sono piloti della compagnia irlandese

Ben 46 ex studenti dell'Istituto tecnico aeronautico di Forlì negli ultimi dieci anni sono diventati piloti e co-piloti di Ryanair. In generale le statistiche indicano che circa il 30-40% degli studenti dell'Itaer - dopo percorsi di studio che poi toccano l'università, le scuole di volo e le varie “academy” delle compagnie aeree - finiscono per diventare piloti di aereo. Per questo il “Baracca” è stato scelto per una “lezione motivazionale” tenuta da Mauro Bolla, country manager di Ryanair Italia e diretto agli studenti delle quarte e delle quinte dell'istituto, uno dei pochi pubblici in Italia che prepara alle professioni aeronautiche. E' stato il terzo incontro nelle scuole, dopo Foligno e Grottammare.

“E' un istituto storico, uno dei più importanti. Vogliamo avvicinarci i ragazzi per spiegare cosa fa Ryanair in Europa, in Italia e in Emilia-Romagna. Solo in questa regione abbiamo 46 rotte, di cui 2 nuove". Negli incontri con i ragazzi "vogliamo riportare i modi in cui si entra in Ryanair sia come personale viaggiante che come personale di ufficio: abbiamo bisogno di professionisti e di questi professionisti che si formano fin nelle scuole superiori”, spiega Bolla. E di fronte al numero di 46 piloti targati Itaer dentro Ryanair commenta: “E' un numero che mi ha sorpreso, ma non sono sorpreso di tanta occupazione in Ryanair, dato che la ripresa post-Covid ha generato mille posti di lavoro in più in Italia”.

Nei prossimi 5 anni Ryanair prevede di assumere mille nuovi piloti. Il piano di espansione con nuovi aeromobili poi dovrebbe portare ad altri diecimila posti di lavoro in Ryanair in Europa nei prossimi dieci anni: per il 2034 Ryanair vuole raggiungere i 300 milioni d passeggeri trasportati, mediante anche l'acquisto di più di 300 nuovi aeromobili Boeing.

L'Itaer di Forlì, con i suoi circa 800 studenti, di cui il 70% fuori sede, è un tassello del polo formativo aeronautico che è concentrato tra via Montaspro e via Fontanelle, a ridosso dello stesso aeroporto e composto anche da Ingegneria Aerospaziale, la scuola di formazione Enav, il tecnopolo universitario ed ancora scuole di volo e corsi professionalizzanti per manutentori. I diplomati dell'Itaer per circa il 70% dei casi restano nelle professioni aeronautiche, non solo piloti, ma anche manutentori e altre mansioni; il 30% di loro prosegue all'università, in gran parte vanno all'adiacente facoltà di Ingegneria meccanica e aerospaziale. I ragazzi in città trovano un'offerta formativa dal diploma al post-laurea.

Ragazzi con la grande passione del volo, tanto che dai 14 anni di età alcuni di loro fanno i pendolari da Modena a Pesaro come provenienze più lontane per il pendolarismo, mentre centinaia di loro che provengono da altre regioni italiane, vivono in convitto o ospitati in famiglia. Anche la scuola ha conformato gli orari a questa utenza sui generis, con lezioni in partenza alle 9 di mattina e il sabato a casa. Tra tante domande tecniche, da Bolla l'invito ai giovani a utilizzare bene il tempo nelle carriere professionalizzanti: “Spendete il vostro tempo nella direzione in cui volete andare”, il consiglio del contry manager di Ryanair ai ragazzi di 17 e 18 anni. Per quanto riguarda Ryanair, conclude Bolla, “la progressione di carriera è veloce, il nostro è un mondo dinamico”.