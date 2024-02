Le tradizioni di un tempo, il dialetto romagnolo nelle scuole: studenti alla scoperta della vita contadina

Hanno preso il via giovedì le lezioni sulla civiltà contadina, il dialetto romagnolo e la scuola di una volta nelle valli romagnole del Rabbi, del Montone e del Bidente. Il progetto, ideato e coordinato dal Rotary Club Forlì Tre Valli insieme all’Istituto Friedrich Schürr di Ravenna, si propone di approfondire in chiave didattica il tema dei rapporti tra cose e parole della vita contadina e scolastica fino al 1950 insieme al recupero del dialetto romagnolo del comprensorio forlivese.

Hanno aderito 10 classi quinte della scuola primaria del territorio di competenza del club per un totale di 200 bambini tra gli istituti Comprensivi di Forlimpopoli, Fratta Terme, Cusercoli, Galeata, Santa Sofia, Fiumana, Predappio e Dovadola. Verranno raccontate nozioni di carattere generale sul mondo contadino scomparso, la casa (vedi foto di Pievequinta del 1913 in 38 sotto lo stesso tetto), la famiglia, la cucina ed il sostentamento alimentare di una volta (oggi detto “a km 0”), il camino e la sacralità del fuoco, il pane fatto in casa ed il forno a legna, sempre presente nelle case contadine. Inoltre, nozioni sulla mezzadria, la stalla ed il lavoro dei campi, in particolare con l’utilizzo di bestiame e sui principali lavori manuali necessari per i vari raccolti, secondo la cronologia delle stagioni.

Si proseguirà poi con “I burdell e la scôla d’na vôlta” (i bambini e la scuola di una volta) con foto proiezione di immagini sui bambini, come vestivano, come si prestavano nell’aiutare gli adulti nei vari lavori, i loro giochi e la scuola elementare fino agli anni cinquanta del secolo scorso, per arrivare al dialetto romagnolo. Qui gli studenti impareranno la traduzione italiano-dialetto delle cose di uso comune mettendo a confronto il dialetto di alcune comunità delle vallate con la propria: i numeri, i colori, i giorni della settimana, i mesi dell’anno e ancora, la frutta, la verdura, gli animali, le cose sulla tavola, le parti del corpo, le ore del giorno. Le lezioni verranno svolte con la proiezione di immagini attraverso una preziosissima e inedita raccolta storico-fotografica d’epoca a cura di Radames Garoia, una delle colonne portanti della salvaguardia delle tradizioni romagnole supportato dal socio Rotary Marco Susanna che curerà la parte organizzativa sotto la supervisione del presidente Daniele Carloni.

Dopo 50 ore di lezione tra le valli, il tutto si concluderà con una grande evento finale il 12 maggio presso il Museo Interreligioso di Bertinoro in cui le classi, ospiti del club che festeggerà il ventennale dalla fondazione, reciteranno, nel dialetto di appartenenza, la favola di Esopo “La cicala e la formica” e “La foglia” di Umberto Saba oltre a portare sul palco oggetti recuperati in ogni dove derivanti dalla tradizione contadina e dalla scuola di una volta. Il Rotary Tre Valli dunque ancora una volta impegnato sul fronte educativo per un'avventura sulla memoria e la tradizione del nostro territorio.