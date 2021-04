Il covid si è portato via la prof Liana Maria Zanotti. Sua la prima palestra di danza moderna in provincia

Il covid-19 si è portato via nella domenica di Pasqua Liana Maria Zanotti, vedova Ragazzini

Per decenni è stata docente di scienze motorie al Liceo Classico Morgagni di Forlì. Il covid-19 si è portato via nella domenica di Pasqua Liana Maria Zanotti, vedova Ragazzini. Aveva 87 anni. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento, ma non solo. E' stata infatti la sua la prima palestra di danza moderna della nostra provincia, aperta a metà degli anni ’70. "Persona volitiva e determinata ha fatto appassionare diverse generazioni alla danza grazie alla dedizione che trasmetteva", è il ricordo di Luciana Pesci. Lascia quattro figli Marco, Alessandro, Riccardo e Caterina.