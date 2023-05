Liberato dal fango il parcheggio del Parco Urbano: si avvicina la riapertura del ristorante e del pub

Procedono rapidamente gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza di una parte parco urbano. La rapidità della task force messa in campo dal Comune e dell’ente gestore del Parco, con l’utilizzo di bobcat e mezzi escavatori, consentirà infatti la riapertura da venerdì sera del ristorante pizzeria "Peter Pan" e della "Collina dei conigli". "Siamo chiusi dall'inizio dell'emergenza, con il parco che ha subìto danni - afferma Tonino Rossi, gestore del ristorante-pizzeria, del pub e del chiosco bar -. E' l'area del bar chiosco ad aver subìto i danni maggiori e penso che rimarrà chiuso per molto tempo".

Rossi ripercorre le tappe verso la riapertura dei locali: "Domenica è tornata la corrente elettrica e a quel punto ci siamo rimboccati le maniche. Da lunedì abbiamo iniziato le opere di pulizia con mezzi pesanti e volontari, al fine di liberare il parcheggio con l'accesso da via Sandro Pertini". Giovedì si sono concluse le prime operazioni di pulizia. "Nei prossimi giorni si procederà alle operazioni di pulizia delle vie interne del parco, mentre rimarrà chiusa l'area nei pressi del laghetto".

La parte più compromessa si trova in corrispondenza del parco giochi di Gommolandia e al momento non sappiamo quando potrà essere riaperta. Non è ancora possibile stabilire quando l’intero Parco potrà essere riaperto alla cittadinanza. Sono stati decimati dall’alluvione anche i conigli che si trovavano nel parco urbano. In queste ore sono in corso le operazioni i per portare in salvo gli esemplari risparmiati dall’alluvione, grazie all’intervento di associazioni e di tanti volontari, oltre che al recupero delle carcasse per motivi igienico-sanitari.