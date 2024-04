Liberazione a Premilcuore, s'inaugura una panchina "Per non dimenticare”

Giovedì alle 10, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, il Comune di Premilcuore ha organizzato una iniziativa che si svolgerà presso l’area feste “Sandro Pertini” di Premilcuore. Il programma prevede un saluto della sindaca Ursula Valmori e l’inaugurazione di una panchina realizzata all’interno del progetto promosso dal Comitato di Forlì dalla Croce Rossa Italiana dal titolo “Una panchina per non dimenticare”.

"Questa iniziativa è nata qualche anno fa con l’installazione della prima panchina rossa targata Cri situata nel Parco delle Crocerossine di Forlì, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e onorare la memoria delle vittime", viene spiegato. All’iniziativa del 25 aprile hanno collaborato anche gli studenti delle Scuole di Premilcuore con testi e

lavori grafici dedicati alla Liberazione e alla Costituzione Italiana.