Liberazione, Concorso rivolto agli studenti di tutte le scuole forlivesi sul dovere della memoria

Il Comune di Forlì, in occasione del 79° anniversario della Liberazione, 25 aprile 2024, ha bandito anche il concorso rivolto agli studenti di tutte le scuole forlivesi, nonché agli studenti universitari, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani sui temi della storia e sui valori del 25 aprile. Il concorso è articolato in due sezioni ("Proposta di manifesto" e "Dovere della memoria") e concentra l’attenzione sui valori della Resistenza, della nascita della Repubblica Italiana e della Carta Costituzionale. I vincitori saranno selezionati da un'apposita commissione e premiati con borse di studio. Il manifesto vincitore sarà utilizzato come locandina ufficiale della cerimonia. Coloro che sono interessati a partecipare dovranno far pervenire i propri elaborati entro le ore 12 di lunedì 25 marzo 2024 al Comune di Forlì - Unità Eventi Istituzionali (via delle Torri n. 13, Forlì).

Un altro strumento di coinvolgimento delle scuole è strutturato attraverso un Avviso, sempre rivolto a tutte le classi del territorio comunale, che propone la realizzazione di percorsi di formazione sulla memoria dal titolo “Storia e memoria”. Le classi che aderiranno a tale progetto avranno diritto ad una borsa di studio. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro le ore 14.00 di lunedì 29 gennaio 2024 al Comune di Forlì - Unità Eventi Istituzionali (via delle Torri n. 13, Forlì). Il bando completo, così come l’avviso pubblico, sono consultabili sul sito web del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it . Per informazioni rivolgersi all’Unità Stampa ed Eventi Istituzionali, tel. 0543 712863 – 712343, mail eventiistituzionali@comune.forli.fc.it .