Liberazione di Forlì, Aeronautica Militare in piazza con reperti storici e il Texan North American T6

Anche il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì ha celebrato martedì il 77esimo della Liberazione di Forlì. Oltre alla cerimonia istituzionale con un picchetto armato, l'ente di via Solombrini era presente con uno stand commemorativo, esponendo inoltre l'aeroplano "Texan North American T6" restaurato nel 2019. Il picchetto armato ha reso gli onori e deposto una corona commemorativa al Sacrario ai Caduti in Piazza Saffi al cospetto delle massime autorità civili, militari e religiose della Città, alla presenza dell'Ambasciatore della Polonia e degli addetti militari di Canada, Israele e Pakistan.

Lo stand commemorativo è stato allestito con alcuni reperti storici della Medaglia d'Oro al Valor Militare Adriano Casadei e della Medaglia d'Argento al Valor Militare Arturo Spazzoli (fratello minore di Antonio Spazzoli, repubblicano e antifascista), in particolare è stata esposta la giacca e lo spadino originale dell'uniforme in dotazione al cadetto Spazzoli nei primi anni '40. Notevole successo ha riscosso la presenza del velivolo storico, che con notevole sforzi e sinergie è stato smontato, trasportato e rimontato in Piazza Saffi per fare bella mostra di se al cospetto della nutrita partecipazione delle personalità presenti e della cittadinanza. Parole di ringraziamento per la massima disponibilità assicurata dal Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli sono state espresse dal sindaco Gian Luca Zattini e dal prefetto Antonio Corona.