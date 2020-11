"Libri al volo": la Biblioteca Saffi attiva un nuovo servizio di asporto con appuntamento

In ottemperanza al Dpcm del 3 novembre per prevenire la diffusione del covid-19, la Biblioteca Saffi è chiusa al pubblico fino al 3 dicembre compreso. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di biblioteche e archivi non impedisce lo svolgimento del servizio di prestito di libri e altri materiali. Pertanto a partire da mercoledì, la biblioteca attiverà un nuovo servizio di asporto, "Libri al volo" e gli utenti potranno ritirare i libri precedentemente prenotati. La prenotazione potrà avvenire telefonicamente, via mail o attraverso il catalogo online "Scoprirete". I bibliotecari provvederanno a preparare i libri richiesti (massimo dieci documenti) e a fissare un appuntamento per il ritiro.

Gli utenti non potranno entrare, ma soltanto ritirare i libri sulla porta della Biblioteca in Corso della Repubblica al civico 78, esclusivamente nell'orario precedentemente concordato, suonando il campanello. Durante il ritiro non sarà possibile avanzare ulteriori richieste, anche per limitare il più possibile i tempi di attesa e permanenza sulla porta. Sarà possibile tuttavia riconsegnare i libri da restituire, in un apposito contenitore posizionato all'ingresso della Biblioteca.

"I libri saziano la fame dell’anima e spalancano il nostro orizzonte verso il mondo - afferma l'assessore alla cultura Valerio Melandri -. La chiusura delle biblioteche, al pari di quella dei musei e di tutti i luoghi della cultura, è davvero una bruciante sconfitta per la nostra comunità. In questo triste e arido scenario c’è ancora più bisogno di cultura e di letteratura. L’iniziativa ‘Libri al Volo’ vuole tentare di colmare quel vuoto desolante causato dalla chiusura delle biblioteche. Per chi è condannato a condizioni di isolamento domiciliare, i libri sono davvero il tappeto volante verso spazi inesplorati dell’immaginazione".

Questi gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13. Contatti: telefono 0543 712610/2615; e-mail biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it. Il servizio verrà attivato anche nelle Biblioteche decentrate con le stesse modalità e negli orari consueti.