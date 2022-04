'Libro aperto' è realtà, dall'idea di 8 mamme nasce una biblioteca per bambini nell'ex istituto agrario

È realtà 'Libroaperto', la biblioteca per la fascia di età 0-12 anni ubicata nel complesso dell’ex Istituto Agrario, oggi chiamato Palazzone, centro di importanti iniziative a livello sociale, nata dall’idea di otto mamme. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini. I libri donati sono volumi usati in buono stato o nuovi generosamente regalati. Vengono catalogati ed etichettati uno ad uno. Il progetto non riguarda solo il luogo fisico adibito a lettura. Infatti cadenza mensile verranno organizzati eventi per grandi e piccini con letture animate, merende, laboratori ed intrattenimento.