"Libroaperto", il sogno delle mamme diventa realtà: al Palazzone apre la biblioteca per i bimbi

"Libroaperto" è un sogno. Quello di una mamma, Federica, che racconta a Gloria di aver il grande desiderio di istituire un centro di aggregazione per grandi e piccini nella frazione di Villafranca di Forlì. È il sogno anche di Camilla che confida a Sara la necessità di fare qualcosa per ridare vita al loro paese dell’infanzia, dove sono nate e cresciute e dove ora diventano grandi le loro bimbe. E come si sa, il destino quando attua il gioco delle coincidenze va a colpo sicuro. Il 28 gennaio nasce la chat di whatsapp a cui si aggiungeranno anche altre quattro mamme, Barbara, Mara, Yanica e Micol per dare vita a qualcosa di mai esistito prima nella campagna forlivese.

"Libroaperto" è una biblioteca per la fascia di età 0-12 anni ubicata nel complesso dell’ex Istituto Agrario, oggi chiamato Palazzone, centro di importanti iniziative a livello sociale. I libri donati sono volumi usati in buono stato o nuovi generosamente regalati. Vengono catalogati ed etichettati uno ad uno da Sara e Federica. Perché ogni mamma ha il suo preciso “compito” che porta avanti con passione e dedizione. Il progetto non riguarda solo il luogo fisico adibito a lettura. Infatti cadenza mensile verranno organizzati eventi per grandi e piccini con letture animate, merende, laboratori ed intrattenimento. Il primo evento inaugurale è programmato per sabato, alle 9.30. Il numero di prenotazioni per partecipare alla mattinata ha di gran lunga superato le aspettative delle otto mamme sognatrici, il che fa ben sperare che questo sia davvero solo l’inizio!