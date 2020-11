Liceo Artistico e Musicale Canova, via agli open day online. Potenziata l'offerta formativa

Come nelle altre scuole del territorio, per permettere alle famiglie e ai ragazzi di orientarsi nella complessa e articolata offerta formativa del territorio, il Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì organizza due Open Day online: il primo sabato (già sold out) e il secondo il 12 dicembre. Per prenotarsi è sufficiente compilare il modulo online sul sito della scuola. Per raccontare la scuola, è stato inoltre realizzato da House of Glam un video che raccoglie le testimonianze degli studenti e la cui colonna sonora è eseguita dall'orchestra del Musicale (https://www.youtube.com/watch?v=yo_668jjs4E&t=87s). Sono inoltre attivi microstage laboratoriali per massimo 8 studenti delle scuole medie per conoscere gli indirizzi della scuola.

"In questo momento in cui la didattica a distanza è la modalità principale con cui le lezioni sono svolte, sono comunque garantite le ore di laboratorio di indirizzo della scuola, grazie ad una attenta progettazione dell'orario scolastico - spiega la dirigente Electra Stamboulis -. Abbiamo inoltre diverse classi in cui alunni con particolari fragilità o bisogni educativi sono presenti in classe, affiancati da altri alunni della classe (per un numero massimo di 4) per favorire l'inclusione e scongiurare la dispersione scolastica". Per maggiori informazioni www.liceocanovaforli.edu.it