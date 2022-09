Liceo Canova: la studentessa Valentina Maltoni vince il primo premio per l’artigianato artistico

Gli studenti e le studentesse del Liceo Canova accolgono sempre volentieri l’idea di presentare i loro elaborati presso i più importanti concorsi nazionali, questo permette di poter misurare le loro capacità e la loro idea artistica in ambiti esterni all’ambiente scolastico. Quest’anno si apre già con il primo importante successo. La 52esima mostra dell’artigianato artistico di Guardiagrele è giunta all’epilogo e domenica 28 agosto, con la cerimonia di chiusura sono stati assegnati i premi dei concorsi nazionali riservati agli artigiani, ai designers e agli studenti dei licei artistici italiani; il tema proposto, per le diverse sezioni in concorso era “Il Gioco”.



Per la sezione riservata agli studenti dei licei artistici e delle scuole di design che hanno messo a frutto la loro fantasia, il primo premio Rotary Club di Chieti è stato attribuito all’elaborato “A volte non è un gioco” dell’alunna Valentina Maltoni del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì.

La studentessa fa parte della sezione di Design Orafo del prof. Andrea Filippi. Le motivazioni pubblicate dalla giuria sono state le seguenti: "L'allieva ha presentato un progetto molto profondo e complesso in cui è riuscita a sensibilizzare l'osservatore per i temi trattati molto attuali, dalle guerre alle problematiche globali, in maniera esemplare per la giovane età, riuscendo ad impressionare in modo molto positivo la giuria che si è espressa in maniera unanime.” Grazie a questo e altri successi nei concorsi nazionali ed internazionali, gli indirizzi artistico e musicale del Liceo Canova si affermano sempre più spesso come percorsi scolastici virtuosi.