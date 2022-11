Aule al freddo al Classico, il dirigente scolastico: "Guasto momentaneo e subito riparato"

"Un guasto momentaneo all'impianto". Il dirigente del Liceo Classico "Morgagni", Marco Lega, per chiarire le ragioni che hanno portato al freddo le classi dell'istituto nella prima mattinata di venerdì, rispondendo alle proteste di alcune famiglie. "E' vero che i radiatori erano freddi - premette Lega -. Segnalo che la situazione era tale in tutto l'edificio, non solo al terzo piano, segno evidente di un guasto momentaneo all'impianto".

Tuttavia Lega chiarisce anche che "la situazione non è continuata per tutta la mattinata, perché dopo circa due ore i radiatori si sono scaldati". Aggiunge che "è vero che diversi alunni, ma non la maggioranza, indossavano il soprabito in aula", tuttavia "non mi risulta che gli alunni indossassero in aula guanti o altri indumenti insoliti per l'ambiente in cui si trovavano". Il dirigente spiega di essere "entrato in diverse aule del terzo piano e nessuno di quelli che io ho visto aveva guanti o coperte addosso o quant'altro. Quanto poi al doppio pantalone o al doppio maglione, sia io che i docenti certamente non ce ne siamo potuti accertare".

Lega chiarisce inoltre "che era capitato un malfunzionamento anche in un giorno precedente", ma respinge le accuse "che non si faccia nulla. Appena la scuola apre, quando ci si accorge dell'assenza del comfort si avverte immediatamente il Comune (che è l'Ente proprietario dell'immobile) e il Consorzio (che ha in appalto il riscaldamento dell'Istituto e la gestione dell'impianto)". Nel caso specifico, "appena avvisati, i tecnici della ditta sono venuti immediatamente sia a rilevare le temperature sia a individuare e riparare il guasto che ha causato il non funzionamento dell'impianto, guasto che è stato prontamente riparato, riportando la situazione alla quasi normalità".

Il dirigente respinge inoltre l'accusa "che il Comune se ne è lavato le mani, sia perché vi è stato l'interessamento dell'assessora Paola Casara e del funzionario Gianluca Foca sia perché il Comune, a sua volta, ha mandato i propri tecnici a monitorare la situazione e misurare le temperature". Lega tiene a precisare che sia sabato mattina che pomeriggio, "come pure in tutti gli altri giorni (escluso venerdì in prima mattinata e un giorno precedente), il comfort climatico è sempre stato ottimale".

Sabato pomeriggio l'istituto ha infatti ospitato dalle 15 alle 18 il primo dei tre open day previsti per le famiglie e gli studenti delle scuole medie: "L'incontro è andato benissimo, con circa 400 presenze esterne ed in più tanti alunni e docenti del Liceo che, insieme a me, hanno accolto e condotto egregiamente l'attività di orientamento a favore dei tanti ragazzi di terza media e dei loro genitori che sono intervenuti".