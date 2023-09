Il Liceo “Fulcieri” compie cent’anni e apre le porte agli ex studenti per una giornata di festa

Attese qualche migliaia di persone per la giornata di festa che il Liceo scientifico “Fulcieri” si prepara a celebrare in occasione del centenario della sua nascita che avviene nel 1923, con la riforma Gentile e il regio decreto del 9 settembre che istituì 37 licei in tutt’Italia, di cui cinque in Emilia Romagna: a Ferrara, Modena, Parma, Bologna e, appunto, a Forlì.

Sabato 30 settembre, a partire dalle 16 e fino alle 23, nell’atrio della scuola in cui sarà allestito il palco, si alterneranno interviste a ex studenti che si sono distinti in diversi ambiti professionali, momenti musicali, animazione teatrale e una grande mostra con i documenti e foto storiche, provenienti dagli archivi, che ne descrivono la sua evoluzione dal 1923 a oggi, grazie anche alla collaborazione del Comune di Forlì.

“Il nostro liceo compie cento anni e ci sembrava giusto festeggiarli come già avvenuto in occasione del 75esimo e nel 90esimo anniversario - dice la dirigente, Susi Olivetti - e già da quest’estate abbiamo iniziato a fare gli inviti. Solo nel primo giorno di apertura delle registrazioni abbiamo ricevuto 350 conferme, ci attendiamo una grande partecipazione”. La giornata è aperta a tutti gli ex studenti, ex docenti e a tutto il personale della scuola, tutti saranno accolti dagli studenti che attualmente frequentano il Liceo.

Ad aprire questo momento di festa - condotto sul palco da due “storici” presentatori e, a loro volta, ex studenti Barbara Ratti e Pierpaolo Sedioli - sarà il chitarrista Paolo Bonaguri e, dopo il saluto delle autorità e della dirigente, si alterneranno le interviste agli ex studenti del Fulcieri, a partire da Sally Gallotti disegnatrice forlivese di fama internazionale e autrice del manifesto del centenario, e poi Gianfranco Bacchi già comandante della nave Amerigo Vespucci, alla bioeticista Silvia Camporesi e Massimo Cicognani, presidente del Campus di Cesena. E poi ancora saliranno sul palco, dopo alcuni momenti musicali, la scrittrice forlivese Nicoletta Verna, il professor Pier Gabriele Molari ordinario di Costruzione di Macchine all’Università di Bologna Facoltà di Ingegneria, lo scrittore Alberto Szegö, autore con Cristina Petit del libro “A casa di Donna Mussolini”, la scrittrice e sceneggiatrice Sofia Assirelli.

Nelle aule al piano superiore dell’Istituto saranno esposte fotografie e documenti che ripercorrono la storia e la vita del “Fulcieri”: i momenti di festa, come il noto “Carnevale”, le gite - comprese le storiche settimane bianche istituite dall’allora preside Celso Zappi -, l’impegni sportivo e i gli eventi di rilievo. “Ultimo in ordine di tempo - dice la dirigente - la visita del presidente Mattarella che ha autografato il manifesto del centenario e incontrato i ragazzi”. Sarà dedicato un momento di approfondimento alla figura di Fulcieri Paulucci di Calboli a cui è intitolato il liceo.

La serata proseguirà con interviste ad altri ex studenti impegnati in campo medico e scientifico: Claudio Cavallini direttore di struttura complessa di Cardiologia a Perugia, Giorgio Ercolani direttore di Chirurgia e Terapie oncologiche avanzate all’ospedale Morgagni-Pierantoni e professore ordinario di Chirurgia all’Università di Bologna, Roberta Gunelli direttrice dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni e il professor Muller Fabbri, oncologo forlivese di fama internazionale, in collegamento da Washington.

Per partecipare alla giornata è richiesta la registrazione compilando il modulo sul sito https://www.liceocalboli.edu.it/ o telefonando alla segreteria della scuola: 0543 63095.