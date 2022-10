Liceo Musicale, il Comune rassicura gli studenti del Canova: "Partnership col Masini mai in discussione"

"Gli studenti del Liceo Musicale Antonio Canova potranno ovviamente continuare ad utilizzare le aule e gli spazi del Masini". È direttamente l’asessore alla cultura, Valerio Melandri, a fare chiarezza sul futuro dei ragazzi che frequentano l’indirizzo musicale del Liceo statale Antonio Canova di Forlì. "Questa Amministrazione non ha mai negato il proprio aiuto a nessuno, tantomeno alla Direzione scolastica del Canova, e certamente non inizierà a farlo ora", tiene ad evidenziare Melandri.

"Resta, in ogni caso, il dispiacere di essere stati fraintesi, forse strumentalizzati, nell’ambito di una vicenda che non è di nostra competenza - prosegue l'assessore -. Com’è noto, infatti, è la Provincia l’organo a cui compete l’individuazione degli spazi didattici riservati agli studenti delle scuole superiori. Lo sarebbe anche in questo caso, sebbene il Comune di Forlì non abbia mai fatto mancare il proprio sostegno per venire incontro alle esigenze delle decine di studenti che frequentano con passione l’indirizzo musicale del Canova".

Anzi, prosegue Melandri, "nell’ottica di una sana collaborazione tra enti, sia durante il periodo più tragico della pandemia che in quest’ultimo anno, abbiamo sempre messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado di questa città, aule, spazi e ambienti di nostra competenza e gestione. Ci spiace dunque che le intenzioni di questa Amministrazione siano state distorte o messe in discussione da qualcuno che si diverte ad alimentare sterili polemiche, perché non c’è mai stato alcun indietreggiamento a riguardo. Quello che è emerso, casomai, è un mal celato furore ideologico contro chi governa da qualche anno questa città e lavora per creare un polo musicale di eccellenze che metta al centro il talento e le aspirazioni dei nostri ragazzi".