Liceo scientifico, ecco i 'super maturi'. Cinque ragazzi conquistano anche la lode
Esami di Maturità alle spalle per gli studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, ecco gli alunni più brillanti
Esami di Maturità alle spalle per gli studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Nel liceo forlivese di via Aldo Moro 35 alunni chiudono il percorso di studi con un bel 100, tra questi in 5 conquistano anche la lode.
Tutti i maturi
CARAVELLI LINDA 5A 93
CASTELLINI MATTEO 5A 80
CATALIOTTI ANDREA 5A 75
CORBARA GIORGIA 5A 85
DOMENICONI ELENA 5A 82
DUHANXHIU MARTIN 5A 75
FILIPPINI FRANCESCO 5A 98
FUSCHINI FEDERICO 5A 83
FUSTINI ILARIA 5A 80
GEMELLI ANDREA 5A 100
LI LUIGI 5A 70
MORETTI CHIARA 5A 90
MORGAGNI GIOVANNI 5A 75
NANNETTI ARIANNA 5A 98
NATALINO EUGENIO 5A 80
PATUELLI FRANCESCA 5A 90
PIRVULESCU FRANCESCA NICOLETA 5A 75
POLIZIANI CAMILLA 5A 98
TASSINARI STEFANO 5A 73
VERNA ALESSANDRO 5A 80
VERSITANO ELEONORA 5A 78
ZATTONI FRANCESCO 5A 100
BETTINI LISA 5B 100
BURATTINI ROSSELLA 5B 70
CANALI TOMMASO 5B 90
CORTINI RICCARDO 5B 94
CROSTA ILARIA 5B 82
CULIERSI ALESSANDRO 5B 73
D'ANGELO ELENA 5B 98
ERANI ALICE 5B 85
FABBRI CECILIA 5B 93
FAZIO COSIMO 5B 87
FOCACCIA FILIPPO 5B 96
FOSCHI ALESSIA 5B 80
FRASSINETI ANNA 5B 93
GALEOTTI MARTINA 5B 93
GARDINI ALESSANDRO 5B 95
GAUDENZI CAMILLA 5B 88
GRAMELLINI FRANCESCO 5B 100
LAZZARINI LORENZO 5B 100
MONTI MICHELE 5B 67
MOSTI DAMIANO 5B 84
RAVAGLIOLI GIORGIA 5B 77
SALAROLI LEONARDO 5B 60
STROCCHI SERENA 5B 98
VANIGLI VITTORIA 5B 76
ZAHIRI MERIAM 5B 100
ZOCHOWSKA JULIA WIKTORIA 5B 66
ZOLI MATTEO 5B 80
AGOSTINI ANDREA 5C 90
BALESTRA GIACOMO 5C 73
BANDINI CLAUDIA 5C 96
BERGAMASCHI FRANCESCO 5C 91
CAMPRINI GIOVANNI 5C 71
DE ANGELIS SOFIA 5C 88
FABRIS FILIPPO 5C 80
FILIPELLI ALESSANDRO 5C 80
GALLO LAURA 5C 85
LAGHI FRANCESCA 5C 85
MANUZZI GAIA 5C 87
NERI ALICE 5C 78
PALAZZI MARTINA 5C 96
RICCI NICOLO' 5C 76
ROSSI GLORIA 5C 92
SGARZANI NICOLO' 5C 70
TAMBURINI JACOPO 5C 67
TESFALEDET TIEDROS 5C 66
TODARO LIDIAMARIA 5C 77
TOLO MATILDE 5C 78
TURA BRIAN 5C 62
TURONI FRANCESCO 5C 62
CASSINADRI ZOE 5E 94
COLAGIOVANNI MICHELA 5E 78
DALMONTE LORENZO 5E 80
FABBRI LUCA 5E 100
FOSCHI GIOVANNI 5E 100 e lode
LONZARDI REBECCA 5E 84
MALTONI MIRKO 5E 78
MARIANNINI TOMMASO 5E 62
MORGAGNI SIMONE 5E 90
MORIGI MATTEO 5E 95
NANNINI ALICE 5E 90
OLIVIERO CHRISTIAN 5E 76
SPADA ANDREA 5E 62
STERNINI NICOLO' 5E 84
TARGHINI ELISA 5E 100
TEDESCHI ELEONORA 5E 94
TOGNU' MARTINA 5E 92
TUMIDEI FEDERICO 5E 100
VALENTI GIOVANNI 5E 90
VERSARI AMANDA 5E 68
VERSARI ILARIA 5E 100
VIVARELLI MATTIA 5E 60
ZAULI ANNA 5E 74
AGATENSI CHIARA 5F 90
ANTONICIELLO FLAVIO PIO 5F 85
BASSI ENRICO 5F 70
BERTACCINI VIOLA 5F 86
CALANDRINI SOFIA 5F 78
CALVANESE ELISA 5F 100 e lode
CASTRUCCI MICHELE 5F 70
CORZANI LEONE 5F 73
DELLERBA ALESSIA 5F 75
DELVECCHIO PIETRO 5F 68
DONATI MICHELA 5F 100
FABBRI FILIPPO 5F 65
FLAMIGNI FILIPPO 5F 78
LUCCHI PIETRO 5F 62
MARZOCCHI RICCARDO 5F 85
ORTALI CECILIA 5F 84
PARLANTI MATTEO 5F 100
RAGGI GRETA LUCIA 5F 81
RAGGI NICOLA 5F 82
REMONDINI DARIO 5F 78
SCHIUMARINI EVA 5F 86
STELLA LORENZO 5F 80
VALLICELLI ILARIA 5F 81
ZOFFOLI SIMONE 5F 90
ABIR UASILA 5G 100
BACCA LEONARDO 5G 80
BERGOSSI CESARE 5G 100
BERTINI MARIA VITTORIA 5G 98
BONALI ELENA 5G 100 e lode
CAMPAGNA ANNA 5G 87
CAPANO GIOVANNI GUIDO 5G 100 e lode
CARPEGGIANI OLIVIA 5G 100
DINCA MARGAZA MARIA ANNALISSA 5G 72
GASPARI GIULIO 5G 76
GIANSANTE BEATRICE 5G 89
GIULIANINI ANITA 5G 100
HALILI EDIONA 5G 90
IANUALE RICCARDO 5G 92
LAGHI CATERINA 5G 95
MANCINI FILIPPO 5G 95
MANUCCI EDOARDO 5G 100
MARCONI MATILDE 5G 76
MASOTTI PAOLO 5G 71
MENGOLI NICOLA 5G 72
MERCURI ANGELICA 5G 85
NOVELLI CHIARA 5G 78
PARTISANI NICOLO' 5G 60
PORCELLINI CHIARA 5G 96
PRANDINI LUCA 5G 100
RANUCCI ANITA 5G 78
SELVI SAMUELE 5G 80
TASSINARI SIMONE 5G 63
TURA MARGHERITA 5G 63
UGOLINI LORENZO 5G 100
ALPI AXEL 5H 60
AMICI SOFIA 5H 95
AVONI PAOLO 5H 74
BISSI SARA 5H 95
BORGHESE VITTORIO 5H 64
CAPACCI LUCA 5H 100
CASADEI TURRONI MONTI GIAMMARCO 5H 70
CIPOLLA ARCADIA 5H 95
COSTANTINO ISABELLA GIULIANA 5H 67
FABBRI ALESSANDRO 5H 72
FIORINI ALENA 5H 82
GRANDI MATTEO 5H 100
LAGHI MATTEO 5H 68
LIZZA LEONARDO 5H 72
MALTONI SOPHIE 5H 88
MASINI LUCA 5H 90
MEDRI ELIA 5H 74
MIGNOLI LEONARDO 5H 92
NIKA FLORA 5H 97
RAVAIOLI FRANCESCA 5H 98
SANTORELLI ALISSA 5H 100
SCARAVELLI SERGIO 5H 98
SHYTAJ NICHOLAS 5H 70
BELLAVISTA MICHELA 5I 78
BULGARELLI FILIPPO 5I 76
CASADEI FILIPPO 5I 100 e lode
CASADEI MONTI PIETRO 5I 87
CECCHINI ALICE 5I 71
DELLAVALLE LAURA 5I 83
DI BONAVENTURA ELEONORA 5I 88
FRANCHINI ALICE 5I 87
GASPARI MICHELA 5I 100
GATTA MATTEO 5I 83
GIANNELLI TOMMASO 5I 77
KABACHI ANOUAR EL MUSTAPHA 5I 80
LANDI DIEGO 5I 98
LOCATELLI LORENZO 5I 98
MAGNANI VERONICA 5I 87
MARCHETTI FEDERICA 5I 76
MASTALIA VERA 5I 100
NADIANI MARTINA 5I 87
PIERI LEONARDO 5I 80
PRENDUSHI GERSI 5I 86
RANIERI GIACOMO 5I 67
RICCI LORENZO 5I 68
SCALINI ALESSIA 5I 100 e lode
SOGLIA RICCARDO 5I 74
TUPPONI ANDREA 5I 60
VALBONESI LUCA 5I 88
ZOZZI CHIARA 5I 92
AMATI FILIPPO 5L 100
BANDINI FEDERICO 5L 66
BARTOLI CATERINA 5L 98
BERNARDI CATERINA 5L 97
BERTOZZI ANASTASIA 5L 93
BORSOW FILIPPO 5L 94
BRAZZOLI FRANCESCA 5L 100
BRUGUGNOLI RUGGERO 5L 97
CAPOLONGO GIUSEPPE 5L 83
CARBONE NATALIA 5L 83
CORALLI CLAUDIA 5L 85
CROCIANI BENEDETTA 5L 83
DI MARTINO GIORGIA 5L 88
DRAGOTI DANIEL 5L 64
FIORINI ALESSANDRO 5L 77
LEONARDI LUCREZIA 5L 83
MALTONI RICCARDO 5L 92
MANZONI FRANCESCA 5L 98
MASSI ALESSANDRO 5L 100
NARDI MICHELE 5L 92
NARDIELLO ROCCO 5L 78
OLIVI PIETRO 5L 70
OLIVONI LISA 5L 100
SAGRADINI VIRGINIA 5L 82
STRUMIA GIACOMO 5L 66
TEDALDI ALICE 5L 97
TRUCCHI RAFFAELLA 5L 100
ULIVI ANASTASIA 5L 96