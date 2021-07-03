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Cronaca

Liceo scientifico, ecco i 'super maturi'. Cinque ragazzi conquistano anche la lode

Esami di Maturità alle spalle per gli studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, ecco gli alunni più brillanti

Redazione 03 luglio 2021 12:06

Esami di Maturità alle spalle per gli studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Nel liceo forlivese di via Aldo Moro 35 alunni chiudono il percorso di studi con un bel 100, tra questi in 5 conquistano anche la lode.

Tutti i maturi

CARAVELLI LINDA 5A 93

CASTELLINI MATTEO 5A 80

CATALIOTTI ANDREA 5A 75

CORBARA GIORGIA 5A 85

DOMENICONI ELENA 5A 82

DUHANXHIU MARTIN 5A 75

FILIPPINI FRANCESCO 5A 98

FUSCHINI FEDERICO 5A 83

FUSTINI ILARIA 5A 80

GEMELLI ANDREA 5A 100

LI LUIGI 5A 70

MORETTI CHIARA 5A 90

MORGAGNI GIOVANNI 5A 75

NANNETTI ARIANNA 5A 98

NATALINO EUGENIO 5A 80

PATUELLI FRANCESCA 5A 90

PIRVULESCU FRANCESCA NICOLETA 5A 75

POLIZIANI CAMILLA 5A 98

TASSINARI STEFANO 5A 73

VERNA ALESSANDRO 5A 80

VERSITANO ELEONORA 5A 78

ZATTONI FRANCESCO 5A 100

BETTINI LISA 5B    100

BURATTINI ROSSELLA 5B    70

CANALI TOMMASO 5B    90

CORTINI RICCARDO 5B    94

CROSTA ILARIA 5B    82

CULIERSI ALESSANDRO 5B    73

D'ANGELO ELENA 5B    98

ERANI ALICE 5B    85

FABBRI CECILIA 5B    93

FAZIO COSIMO 5B    87

FOCACCIA FILIPPO 5B    96

FOSCHI ALESSIA 5B    80

FRASSINETI ANNA 5B    93

GALEOTTI MARTINA 5B    93

GARDINI ALESSANDRO 5B    95

GAUDENZI CAMILLA 5B    88

GRAMELLINI FRANCESCO 5B    100

LAZZARINI LORENZO 5B    100

MONTI MICHELE 5B    67

MOSTI DAMIANO 5B    84

RAVAGLIOLI GIORGIA 5B    77

SALAROLI LEONARDO 5B    60

STROCCHI SERENA 5B    98

VANIGLI VITTORIA 5B    76

ZAHIRI MERIAM 5B    100

ZOCHOWSKA JULIA WIKTORIA 5B    66

ZOLI MATTEO 5B    80

AGOSTINI ANDREA 5C 90

BALESTRA GIACOMO 5C 73

BANDINI CLAUDIA 5C 96

BERGAMASCHI FRANCESCO 5C 91

CAMPRINI GIOVANNI 5C 71

DE ANGELIS SOFIA 5C 88

FABRIS FILIPPO 5C 80

FILIPELLI ALESSANDRO 5C 80

GALLO LAURA 5C 85

LAGHI FRANCESCA 5C 85

MANUZZI GAIA 5C 87

NERI ALICE 5C 78

PALAZZI MARTINA 5C 96

RICCI NICOLO' 5C 76

ROSSI GLORIA 5C 92

SGARZANI NICOLO' 5C 70

TAMBURINI JACOPO 5C 67

TESFALEDET TIEDROS 5C 66

TODARO LIDIAMARIA 5C 77

TOLO MATILDE 5C 78

TURA BRIAN 5C 62

TURONI FRANCESCO 5C 62

CASSINADRI ZOE 5E 94

COLAGIOVANNI MICHELA 5E 78

DALMONTE LORENZO 5E 80

FABBRI LUCA 5E 100

FOSCHI GIOVANNI 5E 100 e lode

LONZARDI REBECCA 5E 84

MALTONI MIRKO 5E 78

MARIANNINI TOMMASO 5E 62

MORGAGNI SIMONE 5E 90

MORIGI MATTEO 5E 95

NANNINI ALICE 5E 90

OLIVIERO CHRISTIAN 5E 76

SPADA ANDREA 5E 62

STERNINI NICOLO' 5E 84

TARGHINI ELISA 5E 100

TEDESCHI ELEONORA 5E 94

TOGNU' MARTINA 5E 92

TUMIDEI FEDERICO 5E 100

VALENTI GIOVANNI 5E 90

VERSARI AMANDA 5E 68

VERSARI ILARIA 5E 100

VIVARELLI MATTIA 5E 60

ZAULI ANNA 5E 74

AGATENSI CHIARA 5F    90

ANTONICIELLO FLAVIO PIO 5F    85

BASSI ENRICO 5F    70

BERTACCINI VIOLA 5F    86

CALANDRINI SOFIA 5F    78

CALVANESE ELISA 5F    100 e lode

CASTRUCCI MICHELE 5F    70

CORZANI LEONE 5F    73

DELLERBA ALESSIA 5F    75

DELVECCHIO PIETRO 5F    68

DONATI MICHELA 5F    100

FABBRI FILIPPO 5F    65

FLAMIGNI FILIPPO 5F    78

LUCCHI PIETRO 5F    62

MARZOCCHI RICCARDO 5F    85

ORTALI CECILIA 5F    84

PARLANTI MATTEO 5F    100

RAGGI GRETA LUCIA 5F    81

RAGGI NICOLA 5F    82

REMONDINI DARIO 5F    78

SCHIUMARINI EVA 5F    86

STELLA LORENZO 5F    80

VALLICELLI ILARIA 5F    81

ZOFFOLI SIMONE 5F    90

ABIR UASILA 5G    100

BACCA LEONARDO 5G    80

BERGOSSI CESARE 5G    100

BERTINI MARIA VITTORIA 5G    98

BONALI ELENA 5G    100 e lode

CAMPAGNA ANNA 5G    87

CAPANO GIOVANNI GUIDO 5G    100 e lode

CARPEGGIANI OLIVIA 5G    100

DINCA MARGAZA MARIA ANNALISSA 5G    72

GASPARI GIULIO 5G    76

GIANSANTE BEATRICE 5G    89

GIULIANINI ANITA 5G    100

HALILI EDIONA 5G    90

IANUALE RICCARDO 5G    92

LAGHI CATERINA 5G    95

MANCINI FILIPPO 5G    95

MANUCCI EDOARDO 5G    100

MARCONI MATILDE 5G    76

MASOTTI PAOLO 5G    71

MENGOLI NICOLA 5G    72

MERCURI ANGELICA 5G    85

NOVELLI CHIARA 5G    78

PARTISANI NICOLO' 5G    60

PORCELLINI CHIARA 5G    96

PRANDINI LUCA 5G    100

RANUCCI ANITA 5G    78

SELVI SAMUELE 5G    80

TASSINARI SIMONE 5G    63

TURA MARGHERITA 5G    63

UGOLINI LORENZO 5G    100

ALPI AXEL 5H 60

AMICI SOFIA 5H 95

AVONI PAOLO 5H 74

BISSI SARA 5H 95

BORGHESE VITTORIO 5H 64

CAPACCI LUCA 5H 100

CASADEI TURRONI MONTI GIAMMARCO 5H 70

CIPOLLA ARCADIA 5H 95

COSTANTINO ISABELLA GIULIANA 5H 67

FABBRI ALESSANDRO 5H 72

FIORINI ALENA 5H 82

GRANDI MATTEO 5H 100

LAGHI MATTEO 5H 68

LIZZA LEONARDO 5H 72

MALTONI SOPHIE 5H 88

MASINI LUCA 5H 90

MEDRI ELIA 5H 74

MIGNOLI LEONARDO 5H 92

NIKA FLORA 5H 97

RAVAIOLI FRANCESCA 5H 98

SANTORELLI ALISSA 5H 100

SCARAVELLI SERGIO 5H 98

SHYTAJ NICHOLAS 5H 70

BELLAVISTA MICHELA 5I    78

BULGARELLI FILIPPO 5I    76

CASADEI FILIPPO 5I    100 e lode

CASADEI MONTI PIETRO 5I    87

CECCHINI ALICE 5I    71

DELLAVALLE LAURA 5I    83

DI BONAVENTURA ELEONORA 5I    88

FRANCHINI ALICE 5I    87

GASPARI MICHELA 5I    100

GATTA MATTEO 5I    83

GIANNELLI TOMMASO 5I    77

KABACHI ANOUAR EL MUSTAPHA 5I    80

LANDI DIEGO 5I    98

LOCATELLI LORENZO 5I    98

MAGNANI VERONICA 5I    87

MARCHETTI FEDERICA 5I    76

MASTALIA VERA 5I    100

NADIANI MARTINA 5I    87

PIERI LEONARDO 5I    80

PRENDUSHI GERSI 5I    86

RANIERI GIACOMO 5I    67

RICCI LORENZO 5I    68

SCALINI ALESSIA 5I    100 e lode

SOGLIA RICCARDO 5I    74

TUPPONI ANDREA 5I    60

VALBONESI LUCA 5I    88

ZOZZI CHIARA 5I    92

AMATI FILIPPO 5L    100

BANDINI FEDERICO 5L    66

BARTOLI CATERINA 5L    98

BERNARDI CATERINA 5L    97

BERTOZZI ANASTASIA 5L    93

BORSOW FILIPPO 5L    94

BRAZZOLI FRANCESCA 5L    100

BRUGUGNOLI RUGGERO 5L    97

CAPOLONGO GIUSEPPE 5L    83

CARBONE NATALIA 5L    83

CORALLI CLAUDIA 5L    85

CROCIANI BENEDETTA 5L    83

DI MARTINO GIORGIA 5L    88

DRAGOTI DANIEL 5L    64

FIORINI ALESSANDRO 5L    77

LEONARDI LUCREZIA 5L    83

MALTONI RICCARDO 5L    92

MANZONI FRANCESCA 5L    98

MASSI ALESSANDRO 5L    100

NARDI MICHELE 5L    92

NARDIELLO ROCCO 5L    78

OLIVI PIETRO 5L    70

OLIVONI LISA 5L    100

SAGRADINI VIRGINIA 5L    82

STRUMIA GIACOMO 5L    66

TEDALDI ALICE 5L    97

TRUCCHI RAFFAELLA 5L    100

ULIVI ANASTASIA 5L    96

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