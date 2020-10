Liceo Scientifico, ricostruita la catena dei contagi tra studenti. Vietato l'accesso al bar all'intervallo

I recenti contagi da covid-19 riscontrati in alcuni studenti del Liceo Scientifico dagli operatori dell'Unità operativa di Igiene e sanità pubblica del dipartimento di Sanità pubblica sono riconducibili a "contatti verosimilmente extrascolastici in ambito sportivo e amicale". E' quanto si legge nella circolare numero 142 comunicata alle famiglie, agli studenti, ai docenti e al personale Ata del "Fulcieri Paulucci di Calboli". Dal dirigente Susi Olivetti arriva quindi l'invito a "mantenere alta la sicurezza all’interno della scuola".

Per questo motivo è stato vietato l’accesso al bar durante l’intervallo. Si legge nelle disposizioni: "Ogni classe si organizzerà predisponendo un ordine di classe con i moduli d’ordine già presenti nelle aule e all’esterno del bar. Un solo studente provvederà alla consegna e al ritiro dell’ordine della classe". Per quanto concerne accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande, "deve avvenire nel rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le persone e preferibilmente non durante l’intervallo".

Alle classi della succursale Marconi e della succursale all'Istituto Tecnico Economico Matteucci "è consentito inviare l’ordine di classe al bar della scuola. Nella succursale Marconi i docenti favoriranno l’accesso ai distributori automatici nei momenti di pausa e aerazione della classe tra un’ora e l’altra, rispettando sempre il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Nella succursale Matteucci i docenti assicureranno l’uscita di un alunno per volta per accedere ai distributori ivi ubicati, evitando commistione con gli studenti dell’Ite Matteucci".

Viene raccomandante "l’igienizzazione delle mani prima di accedere al distributore automatico", con i collaboratori scolastici tenuti "a vigilare attentamente sull’applicazione delle suddette misure".