Maturità 2022, allo Scientifico oltre 300 diplomati: fioccano i 100 e le lodi, l'elenco completo

Sono 331 gli studenti del liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" che hanno concluso il ciclo di studi. Sono numerosi i ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti, ben 56, 19 dei quali con tanto di lode. Ora per tutti si apre un nuovo capitolo del loro cammino. Per quanto riguarda le prime, 251 ragazzi sono stati ammessi all'anno successivo con la piena sufficienti, in 54 con la sospensione del giudice, mentre dovranno rifrequentare la prima in 11.

SCIENTIFICO, LE PAGELLE DEI BRAVISSIMI - Tutti i voti

Capitolo seconde classi: 274 promossi, 68 con il 6 affiancato dall'asterisco e 11 bocciature. Sono 197 gli studenti di terza promossi, mentre 61 coloro che dovranno sostenere la prova di riparazione e sei coloro che dovranno rifrequentare l'anno. Sono 216 gli studenti di quarta ammessi con la piena sufficienza, 4 i bocciati, mentre 27 devono fare i conti col giudizio sospeso.

Classe: 4Q QUADRIENNALE

ASSIRELLI RICCARDO 92

BARZANTI LORENZO 100 e lode

CAMPRINI ELENA 91

CHIARINI LUCA 69

D'ANGELO GIULIA 77

D'ANGELO VALENTINA 100

FEDRIGA ALICE 88

GENERALI ORLANDO 74

GRAMELLINI FEDERICA 100 e lode

HAJDARI ARGJIRA 81

KUMRIJA DENIS 81

LIN ZHENGLEI 72

MALAGUTI VITTORIA 75

MAMBELLI MADDALENA 100

MARETTI MATILDE 95

MINGHINI ERNESTO 100 e lode

NERI ELENA 69

PACI CLARA 80

RASI CATERINA 94

RICCI MARTINA 83

SAMORI' RICCARDO 95

SERRA NINA 91

SEVERI GRETA 100 e lode

STRADAIOLI YURI 92

ZHOU MEI JIAHE 74

5B SCIENTIFICO

BERTI ALICE 72

BRUNACCI LEONARDO 78

CAPPELLETTI NICOLO' 86

CASADEI LORENZO 100

CASADEI MATTIA 72

CASAMENTI GIORGIO 96

CASTELLI GIORGIA 71

CERVELLATI ALICE 100

CIGNANI PIETRO 100

DE IULIO CHIARA 80

DOMENICONI MARTINA 100

FLAMIGNI LUCIA 100

GARDELLI EDOARDO 100

GHETTI RICCARDO 100

GRAFFIETI ENRICO 92

MATTEUCCI MARIA VITTORIA 75

MONTI ELEONORA 86

PELLEGRINI MARTINA 84

RUSTIGNOLI ANITA 100

SABBATANI FRANCESCA 66

SABETTA ALICE 86

SAMORI' SOFIA 68

SCATIGNO FEDERICO 88

TASSANI STELLA 76

ZOLI ALICE 75

5D SCIENTIFICO

ANDREULA MARIACHIARA 100

BATANI REBECCA 100

BENEDETTI EDOARDO 91

BRASINA VERONICA 85

BRAVI MARTINA GIUSEPPINA 70

BULGARELLI DIEGO 81

CABASSI MATTIA 90

CECCHI LINDA 83

COCCHI ILARIA 88

DONATI MARCO 100 e lode

DONNICI GIORGIO 87

FANTINI MATILDE 90

FERRARO ALICE 97

GHETTI ANNA 74

LEONARDI MARTINA 100

LOMBARDI NICOLA 100 e lode

MALAGUTI MARTA 100

MORIGI LEONARDO 65

PONTI MATTEO 100 e lode

ROSETTI VERONICA 93

SALI FRANCESCO 90

SERVADEI VITTORIA 94

5G Scientifico

AUDINO ALESSIA 93

BELLAVISTA MATILDE 80

BIANDRONNI MATTIA 94

CASADEI MATILDE 72

CIMATTI FEDERICO 78

DEROSA ELISA 82

GAGLIOTI ALESSIA 83

GRAZIANI EDOARDO 100

MASOTTI AGNESE 100 e lode

MAZZONI ELIA 92

MICHELACCI NICOLE 80

OBI EBERE MARY GRACE 87

ORIOLI SIMONE 86

PALMIERI JACOPO 65

PINI DALIA 98

PIZZARDI JOHNNY ANDREA 70

POLLICE SOFIA 95

QIU KANGZHE 74

RAVAIOLI LORENZO 84

SIBONI TOMMASO 92

SPAGNOLI GIORGIA 87

TAHA ABSA 98

5I Scientifico

ARRIGONI BALDI ARIANNA 69

BANDINI MATILDE 97

BERTACCINI GIOVANNI 90

BRICCOLANI MARTINA 100

CACCIATORE BEATRICE 92

CASAMENTI VIRGINIA 98

COCQUIO GIULIO 100

FLAMINI ALESSIA 100

GENTILI MADDALENA 100 e lode

GUARDIGLI LETIZIA 91

KULAN FRANCESCO 79

MALTONI GIACOMO 79

NICODEMO FRANCESCO 81

PATRIARCA NICCOLO' 90

PRATI GIULIA 90

RICCI MARTINA 95

RIVOLA GIULIA 90

ROSSI MARTINA 96

SALA ANNA 92

SERI CHIARA 100 e lode

SERRA PIETRO 92

VALENTINI CRISTOFER 91

ZANFINI CAMILLA 90

5M Scientifico

BASSI FILIPPO 72

BERTI GIULIA 95

BETTINI ANITA 92

BIANCHINI ELENA 86

CORTESE COSIMO 90

CRESCENZO SOFIA 82

CUCCHI CESARE 94

DE GORI LUCIA 100 e lode

FLORA MARCO 100

GESSAROLI FILIPPO 100

MACCORA STEFANO 100 e lode

MALTONI MARCO 100 e lode

MANETTI ALICE 96

MAZA WIAM 100

NOVAGA GIULIA 96

PIERI COSIMO 100

PONDINI FEDERICA 100

RAGGI LEONARDO 84

ROSETTI ELENA 75

SUPRANI SOFIA 100

TORELLI CECILIA 79

VALLICELLI ALICE 83

VISOTTI MARTINA 96

ZANETTI SOFIA 90

5O Scientifico

BENVENUTI BIANCA 69

BERTACCINI ANNA 80

BERTACCINI RICCARDO 100

BERTI SOFIA 80

BISERNI EMMA MARIA 100 e lode

BRASINA MATTIA 78

CARUSO GABRIELE 69

CASADEI FRANCESCO 75

CASELLI ELISA 70

COROMANO MARGHERITA 74

FAROLFI FEDERICO 72

FIORETTO NICOLE ELEONORA 76

FRASCONI LAURA 94

GARDINI GIORGIO 78

MERENDI MARILIA 100

NERI MARIA MADDALENA 88

RANIERI LUCILLA 100

RICCI EDOARDO 74

ROSETTI MICHELA 98

SANSONI MADDALENA 98

URBINI EMANUELE 68

VERSARI EMMA 70

VITALI CATERINA 83

ZAMBIANCHI GIULIO 74

5Asa Scientifico - Opzione Scienze Applicate

BAGATTONI FEDERICO 80

BALISTRERI FEDERICO 85

BASSI CATERINA 78

BIFFI DAVIDE 73

BOSI FRANCESCO 75

BRUSCHI ANGELICA 100

CHIARI MARCO 78

DIESSA MATTEO 65

DINI SOFIA 78

DINU DAVID 74

FAVALI MATTEO 77

JARZABEK TOMASZ 100 e lode

LELLI CHIARA 77

MORETTI MARTINA 75

PRETOLANI MATTEO 61

RAVAIOLI ILARIA 98

ROSATI LEONARDO 76

SERRI ALESSIA 60

TURCHI JACOPO 92

VENTURINI LUCA 78

VESPIGNANI RICCARDO 75

VIROLI MANUEL 70

ZAULI NICOLO' 62

5Csa Scientifico - Opzione Scienze Applicate

BALZANI RICCARDO 72

BARCHI MARTINA 84

BARTOLINI LORENZO 84

BAZZOCCHI GIADA 84

BONAMICI LORENZO 100 e lode

CALISESI GIORGIA 75

CAMAGGIO SARA 90

CROCIANI FEDERICO 76

FAGNOLI GIACOMO 62

FELICIONI ALBERTO 94

ILINCA IOAN DANIEL 67

MARTELLI GAIA 100

MERCURI FRANCESCO 92

MONTI ALESSANDRO 93

MOSCONI MATTEO 76

PENTOLI GINEVRA 96

PIAZZETTI ARIANNA 82

RAVAGLIOLI LORENZO 68

SAPONARO MATTIA 100

SEMPRINI MARCO 83

SULIANI DANIELE 96

TAMPELLINI FRANCESCA 100

5Esa Scientifico - Opzione Scienze Applicate

BOMBARDI LUCIA 75

CANELLI RICCARDO 81

CELLI NICOLA 77

CORNETTI LUCIA 83

GARDINI JAN 92

GHETTI TOMMASO 91

LEONELLI TOMMASO 84

LEONTE LUCAS ANTONIO 72

MAMBELLI LETIZIA 86

MANISCALCO MAURA 62

MASSA MARCO 72

ONOFRI MATTEO 73

PAGGETTI MARCO 100 e lode

PANZAVOLTA GIULIA 87

PETRINI BEATRICE 90

PICCHI MATILDE 86

PICCINI NICOLA 68

RAHAL MERIELE 76

SELLI FRANCESCO 66

SHIMAJ KEVIN 86

STANGHELLINI GIOVANNI 86

5Hsa Scientifico - Opzione Scienze Applicate

BALZANI MANUEL 78

BRAVACCINI ASIA 76

BRIGHI FEDERICO 90

CASADEI SAMUELE 100

CASADEI TURRONI ANDREA 76

CEREALI FILIPPO 80

FABBRI GIANMARCO 70

GARDINI LINDA 82

GATTELLA GIOELE 73

MERCURI MICHELE 94

MONTANARI EDOARDO 95

PENTOLI MARTINO 62

PONI ASIA 80

PROKOPCHUK OLHA 70

RANI VALENTINO 66

ROSSI GABRIELE 92

RUBBOLI ARIANNA 100

SAMORI' DAVIDE 68

SCALERA MARTINA 62

SIGNANI FRANCESCO 100

TORELLI CATERINA 64

VALLICELLI ELENA 80

VASUMINI TOMMASO 100

5Lsa Scientifico - Opzione Scienze Applicate

ARPINATI LORENZO 97

AVONI CHIARA 92

BALZANI FRANCESCO 70

BETTI GIADA 80

CARPI SIMONE 98

FABBRI GIANLUCA 75

FLAMIGNI TOMMASO 97

GIOVANNETTI ALESSANDRO 70

IAROCCI DIEGO 82

MACCHI LUCIA 90

MAMINI ALESSANDRO 100 e lode

MARIOTTI FEDERICO 80

MARRANZINO ALICE 93

MASINI MICHELE 75

MILLOSHAJ GHERSI 67

PAGLIARA JACOPO 80

PIOVACCARI LUCA 72

PULCINO LISA 81

RABITI JUAN MANUEL 62

RAGAZZINI CHIARA 78

RONCHI ALESSANDRO 100 e lode

SAGNELLI NICOLA 97

ZAMBONI FRANCESCO 72

ZANELLI DAVIDE 97

5Nsa Scientifico - Opzione Scienze Applicate

ALTINI CARLOTTA 68

BARTOLINI RICCARDO 90

BERTOZZI FEDERICO 80

BISERNI FILIPPO 92

BONDI GIUSEPPE 74

BRUNETTI MARCO 76

CASTAGNOLI ALIDA 100 e lode

COLOMBO VALERIO 74

DE MATTEIS RAFFAELE 100

DE SANTIS CRISTIAN 94

DERVISHI GLENI 62

DOMENICONI TOMMASO 63

FABBRI FEDERICA 100

FALLACARA FRANCESCO 75

FARNETI SARA 77

FIUMI ELENA 70

GORI GIANMARCO 73

LIN ZHENZHOU GIOVANNI 84

RIGHI NICOLA 90

SALVAGIANI ENRICO 61

TURCI GIADA 82

ZAVATTI FEDERICO 70

ZECCHINI DANIELE 72

5F Scientifico - sezione Sportiva

ALOISI FRANCESCO AMEDEO 100

BACCHILEGA BEATRICE 92

BALZANI SOFIA 78

BERTOZZI LORENZO 81

BERTOZZI MATTEO 90

BONOLI ENRICO 67

BORGHESI GIACOMO 78

CASADEI FRANCESCO 75

CASADEI TURRONI ELEONORA 88

CASTAGNOLI MATTEO 80

CICOGNANI FRANCESCO 69

DE PASCALIS NICOLO' 81

LAZZARINI NICOLAS 69

MARCHINI LEONARDO 88

MISTRAL ENRICO 86

MONTI GABRIELE 71

PIOLANTI SIMONE 79

PRIMERANO MATTIA 74

RABITTI CECILIA 76

RICCI MATTEO 74

RICCI RICCARDO 90

RUGGERI ANDREA 64

SAMPIERI LUCA 66

SCHEDA MARGHERITA 100

TEDALDI SONIA 82

VALMORI MATTEO 73

VENZI EDOARDO 70

ZAMMARCHI LORENZO 80

ZUCCHERELLI EDOARDO 70