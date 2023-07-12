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Maturità 2023

Maturità 2023, allo Scientifico oltre 270 diplomati: fioccano i 100 e le lodi, l'elenco completo

Per tutti inizia un nuovo ciclo post maturità

Redazione 12 luglio 2023 10:27

Sono 277 gli studenti del liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" che hanno concluso il ciclo di studi. Sono numerosi i ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti, ben 44, 14 dei quali con tanto di lode. Diploma con lode per Rachele Ravaioli, Maria Sofia Fabbri, Sofia Zaccarini, Matteo Gaetani, Giacomo Raggi, Agnese Crescenti, Filippo Gnani, Cecilia Poliziani, Tommaso Bertaccini, Riccardo Bruni, Giulia Zoli, Alex Bastianini, Lorenza Maria Fabbri e Matilde Toschi. 

I centisti sono Giovanni Giambi, Simone Piovaccari, Benedetta Bassi, Linda Bevilacqua, Pietro Garavini, Anita Mazzi, Luca Zaccaroni, Elena Fucci, Martina Giunchi, Luca Malmesi, Elena Milanesi, Nicolò Domenico Balzani, Giorgia Guarnieri, Giada Parini, Elia Lippi, Marika Portici, Daniele D'Acapito, Riccardo Pivi, Filippo Trerè, Luca Bagnara, Matilde Medri, Sofia Nanni, Sohaib Quakani, Marcello Spagnoli, Beatrice Bandini, Tobia Pedretti, Rebecca Rondoni, Filippo Tosti, Giuseppe Gaspari e Giovanni Iachetta. Per tutti inizia un nuovo ciclo post maturità.

Tutti i voti

4Q QUADRIENNALE        
CAMPANA ALESSANDRO 80
CAMPANA FRANCESCO 64
CAMPRINI MATILDE 96
CAPPELLI ANNA 93
ERCOLANI FRANCESCO 94
GATTA GIACOMO 62
GIAMBI GIOVANNI 100
IMBROGLINI FEBE 92
MAZZAVILLANI ROSETTI LEONARDO 77
MICHELACCI JACOPO 71
MINELLI GIORGIA 92
PAOLINI MIRIAM 90
PEPE ANNAGAIA 82
PIOVACARI SIMONE 100
RAGAZZINI NICOLA 71
RIGHINI PIETRO 76
ROSETTI GIULIO 80
ROSETTI GIUSEPPE 91
RUGGERI LISA 95
SANGIORGI MATHIEU 90
STANGHELLINI CLARA 63
WANG YUJIA 91

5B SCIENTIFICO        
AVELLONE FEDERICA 67
BARONCELLI EMMANUELA 68
BASSI BENEDETTA 100
BASSI LEONARDO 70
BEVILACQUA LINDA 100
BRAVI DANIELE 82
CASTELLUCCI FRANCESCA 80
D'AMARIO LEONARDO 78
FABBRI LETIZIA 94
GABELLI VITTORIA 64
GARAVINI PIETRO 100
GIUNTI EMMA 85
GRAFFIETI RICCARDO 85
MALTONI AURORA 68
MARCACCI VITTORIA 90
MAZZI ANITA 100
MONTI FRANCESCO 85
PALMONI RICCARDO 84
PEDULLI MARTINA 73
PERON IRENE 82
SEVERI BEATRICE 93
TRONCONI MARIA LUDOVICA 75
ZACCARONI LUCA 100

5D SCIENTIFICO        
AMADORI MATTIA  72
BALDINOTTI CATERINA 73
BANDINI  PAOLO 74
BARTOLUCCI GIORGIA 76
BORRIELLO MATTEO 75
CERVELLERA SARA 80
CHARAF MAJDA 82
CHIEFFO GIOVANNI 61
FRAMBOAS MATTEO 97
FUCCI ELENA 100
GIAMPAOLO GRAZIA 87
GIUNCHI MARTINA 100
GORDINI JULIAN 97
GOZZI MATTEO 84
GUARDIGLI RICCARDO 80
LAZRI CHIARA 79
LENSI FRANCESCA 97
MALMESI LUCA  100
MILANESI ELENA 100
MORDENTI IRENE 70
PASCALI ALESSIA 82
RAVAIOLI RACHELE 100 e lode
TASSINARI SOFIA 77

5G SCIENTIFICO        
ARRIGHI LORENZO 70
BALZANI NICOLO' DOMENICO 100
BAZZOCCHI ELSIE 76
BAZZOCCHI FEDERICA 78
BILLI ELENA 66
BONALI CECILIA 80
CAMPRINI ANDREA 90
CORTESI GREGORIO 63
FABBRI MARIA SOFIA 100 e lode
GUARNERI GIORGIA 100
IACONO MARTA 90
MANFREDI FEDERICO 60
MEGLIO LEONARDO 86
NEGRO FRANCESCA 85
PARINI GIADA 100
PAVOLUCCI ANITA  77
PEDRAZZOLI SARA 87
QUITADAMO GIORGIA 75
RUGGIERO FRANCESCA 75
SATANASSI NICOLA 98
TASSINARI MARCO 65
TORRICELLI ELISA  77
TORRONI ANDREA  60
VALBONESI MARIASOLE 86
VETRICINI ALICE 72
ZACCARINI SOFIA 100 e lode
ZANMATTI FRANCESCA 94

5I SCIENTIFICO        
BAISI RICCARDO 72
BALDINI FEDERICA 94
BARTOLETTI GIULIA 96
BOMBARDI SOFIA 96
BONAGURI PAOLO 85
CALABRESE FRANCESCA 74
CONFICONI TOMMASO 74
FABBRI ANNA 90
FABBRI MATTEO 93
FABBRI NICOLE 90
FANTINI MARTINA  90
GAETANI MATTEO 100 e lode
GODOLI LUCIA 90
LIPPI ELIA 100
LUCCARONI GIACOMO 80
MAGNANI SOFIA 64
MONTANARI MARGHERITA  90
PORTICI MARIKA 100
RAGGI GIACOMO 100 e lode
ROCCHI SARA 62
TOZZI  RENATO 66
VELLINI CECILIA  88
ZAMARIAN MANUEL 65
ZAMMARCHI EMMA 90

5ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE        
ALOCCHI SIMONE 75
BAIANO STEFANO 82
D'ACAPITO DANIELE  100
FERRARA  SEBASTIANO 70
FUSSI GRETA 70
GENTILINI JENNYFER 82
GIANOTTI GIULIA 94
GODRI VERES DEBORAH  66
MONTI ANDREA 84
MONTI GIULIA 72
NISHKU  TOMAS 77
PALMIERI SILVIA 92
PIVI RICCARDO 100
RINALDINI FRANCESCO  62
RINALDINI SARA 87
SALZANO FILIPPO 70
SCOCCIMARRO ANNA 75
SISTO  MANUEL  87
SPADA  GIACOMO  62
TAGLIATI MATILDE 72
TRERE'  FILIPPO 100
WHYTE LAURA OSASERE 70
XHOLI REDONA 88

5CSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE        
ARGENTINO GLAUCO 70
BAGNARA LUCA 100
BATTISTINI  MATTIA  92
CARIGI FEDERICO 75
CRESCENTI AGNESE 100 e lode
DAVIDUCCI MATTIA 66
FABBRI  ELENA 84
FABBRI LUCA 90
GARDINI ALESSANDRO 90
GHAZOUANI SARA 78
GNANI FILIPPO 100 e lode
GREPPI FILIPPO  85
LEVATO GIULIA 90
MALTONI JACOPO 78
MATTEUCCI MARIA ESMERALDA 98
MAZZOTTI NICOLA 67
MEDRI MATILDE 100
NANNI SOFIA 100
OUAKANI SOHAIB 100
PACI NICHOLAS 76
PAGANONI GIACOMO 74
PELOSIO ALESSANDRO 73
POLIZIANI  CECILIA 100 e lode
PRANDINI  MADDALENA  98
ROSSI LORENZO 90
SAMMITO MATTEO 76
SPACCINI ETTORE 94
VERSITANO FRANCESCO 73
ZANGARI LEONARDO 70
ZHU JESSICA 86

5ESA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE        
ANGELOVA  ISABELLA HRISTOVA 77
BAZZOCCHI BEATRICE  70
BELLINI GIACOMO 72
BERTACCINI TOMMASO 100 e lode
BIANCHI BEATRICE 85
BOATTINI GIACOMO 78
BRUNI RICCARDO 100 e lode
GIUNTI  TOMMASO 60
GORI GIACOMO 60
LELLI GIULIA  82
LOLI ALESSANDRO 70
MAMI MARTINA 87
MENGHETTI MIREA 64
MERCADINI LINDA 65
MITI VIRGINIA  62
MONTEFIORI ASIA 72
PREDA MARCELLO 62
RAVAIOLI MARTINA 90
RONDONI ANDREA 70
SAMPIERI GIULIA 68
SAVELLI    BIANCA    70
SPAGNOLI MARCELLO 100
UGOLINI SEBASTIANO 72
ZENG SOFIA 100
ZOZZI GIACOMO 87

5HSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE        
BANDINI BEATRICE 100
BARBONI MATTEO 78
BAZZOCCHI ALESSANDRO 90
BELDEAN ALESSANDRA 85
BULGARELLI MARCO 83
CASTELLINI TOMMASO 70
CIPRESSINI GIULIA 80
DE PASCALIS LARA 76
FACCETTA MARTINA 97
FIORENTINI LORENZO 80
GARDELLI LEONARDO 97
GARDINI LUCA 80
MALDINI MATTEO 90
MARRA GIADA  79
MIGGIANO SARA  92
PALLADINO EMANUELE 88
PEDRETTI TOBIA 100
RAGGI FRANCESCO 85
RAVAIOLI ALESSANDRO 82
RONDONI REBECCA 100
SPADONI ARIANNA 95
TASSINARI SABRINA 97
TRAMONTI DANIELE 92
VENTRE BENIAMINO 80
ZOLI GIULIA 100 e lode

5LSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE        
BALELLI ALBERTO 82
BARTOLETTI ELEONORA 92
BASTIANINI ALEX 100 e lode
BOCI ANDREA 64
BOSCHI ALICE 87
CAPACCI SIMONE 82
FABBRI LORENZA MARIA 100 e lode
FOSCHI FEDERICO MERCURIO 90
GALLINA LAURA 92
GENTILI SIMONE 77
GUIZZARDI FRANCESCO 92
LENSU ELISA 66
MAMBELLI VIRGINIA  81
MOCAN RAFAEL KARIM  74
MONTI  FILIPPO 85
PATANE' TOMMASO 83
RAMBELLI VIRGINIA 75
RAVAIOLI MARCELLO 87
RAVAIOLI RACHELE 86
RICCI MARGHERITA  60
ROSSI ALESSANDRO 80
STRADA LUCREZIA 75
SYZIU ENRICO 80
TOSCHI MATILDE 100 e lode
TOSTI FILIPPO 100

5F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA        
BENINI FLAVIA 85
BRICCOLANI MARCO 95
CIANI LUCA  78
CROCIANI  ISACCO 82
DI GIACOMO  ANTONIO 69
FABBRI FEDERICO 72
FABBRI  FILIPPO 80
FARNETI GIOVANNI  78
FAVONI MICCOLI  MIA  72
FU JUN JIE 69
GAGLIARDI ILARIA    69
GARDELLI GIACOMO 75
GARDINI GIULIO 75
GASPARI GIUSEPPE 100
GHETTI EMILIANO  80
GIGLIOTTI TOMMASO 80
GIULIANI MARGHERITA 90
IACHETTA GIOVANNI  100
MACERI FRANCESCO 60
NERI ANDREA 69
PIRAS GIORGIA 77
POLI ALESSANDRO 71
RICCI CESARE 71
SAMPIERI VITTORIA 84

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Redazione 12 luglio 2023 10:27
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