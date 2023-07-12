Maturità 2023, allo Scientifico oltre 270 diplomati: fioccano i 100 e le lodi, l'elenco completo
Per tutti inizia un nuovo ciclo post maturità
Sono 277 gli studenti del liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" che hanno concluso il ciclo di studi. Sono numerosi i ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti, ben 44, 14 dei quali con tanto di lode. Diploma con lode per Rachele Ravaioli, Maria Sofia Fabbri, Sofia Zaccarini, Matteo Gaetani, Giacomo Raggi, Agnese Crescenti, Filippo Gnani, Cecilia Poliziani, Tommaso Bertaccini, Riccardo Bruni, Giulia Zoli, Alex Bastianini, Lorenza Maria Fabbri e Matilde Toschi.
I centisti sono Giovanni Giambi, Simone Piovaccari, Benedetta Bassi, Linda Bevilacqua, Pietro Garavini, Anita Mazzi, Luca Zaccaroni, Elena Fucci, Martina Giunchi, Luca Malmesi, Elena Milanesi, Nicolò Domenico Balzani, Giorgia Guarnieri, Giada Parini, Elia Lippi, Marika Portici, Daniele D'Acapito, Riccardo Pivi, Filippo Trerè, Luca Bagnara, Matilde Medri, Sofia Nanni, Sohaib Quakani, Marcello Spagnoli, Beatrice Bandini, Tobia Pedretti, Rebecca Rondoni, Filippo Tosti, Giuseppe Gaspari e Giovanni Iachetta. Per tutti inizia un nuovo ciclo post maturità.
Tutti i voti
4Q QUADRIENNALE
CAMPANA ALESSANDRO 80
CAMPANA FRANCESCO 64
CAMPRINI MATILDE 96
CAPPELLI ANNA 93
ERCOLANI FRANCESCO 94
GATTA GIACOMO 62
GIAMBI GIOVANNI 100
IMBROGLINI FEBE 92
MAZZAVILLANI ROSETTI LEONARDO 77
MICHELACCI JACOPO 71
MINELLI GIORGIA 92
PAOLINI MIRIAM 90
PEPE ANNAGAIA 82
PIOVACARI SIMONE 100
RAGAZZINI NICOLA 71
RIGHINI PIETRO 76
ROSETTI GIULIO 80
ROSETTI GIUSEPPE 91
RUGGERI LISA 95
SANGIORGI MATHIEU 90
STANGHELLINI CLARA 63
WANG YUJIA 91
5B SCIENTIFICO
AVELLONE FEDERICA 67
BARONCELLI EMMANUELA 68
BASSI BENEDETTA 100
BASSI LEONARDO 70
BEVILACQUA LINDA 100
BRAVI DANIELE 82
CASTELLUCCI FRANCESCA 80
D'AMARIO LEONARDO 78
FABBRI LETIZIA 94
GABELLI VITTORIA 64
GARAVINI PIETRO 100
GIUNTI EMMA 85
GRAFFIETI RICCARDO 85
MALTONI AURORA 68
MARCACCI VITTORIA 90
MAZZI ANITA 100
MONTI FRANCESCO 85
PALMONI RICCARDO 84
PEDULLI MARTINA 73
PERON IRENE 82
SEVERI BEATRICE 93
TRONCONI MARIA LUDOVICA 75
ZACCARONI LUCA 100
5D SCIENTIFICO
AMADORI MATTIA 72
BALDINOTTI CATERINA 73
BANDINI PAOLO 74
BARTOLUCCI GIORGIA 76
BORRIELLO MATTEO 75
CERVELLERA SARA 80
CHARAF MAJDA 82
CHIEFFO GIOVANNI 61
FRAMBOAS MATTEO 97
FUCCI ELENA 100
GIAMPAOLO GRAZIA 87
GIUNCHI MARTINA 100
GORDINI JULIAN 97
GOZZI MATTEO 84
GUARDIGLI RICCARDO 80
LAZRI CHIARA 79
LENSI FRANCESCA 97
MALMESI LUCA 100
MILANESI ELENA 100
MORDENTI IRENE 70
PASCALI ALESSIA 82
RAVAIOLI RACHELE 100 e lode
TASSINARI SOFIA 77
5G SCIENTIFICO
ARRIGHI LORENZO 70
BALZANI NICOLO' DOMENICO 100
BAZZOCCHI ELSIE 76
BAZZOCCHI FEDERICA 78
BILLI ELENA 66
BONALI CECILIA 80
CAMPRINI ANDREA 90
CORTESI GREGORIO 63
FABBRI MARIA SOFIA 100 e lode
GUARNERI GIORGIA 100
IACONO MARTA 90
MANFREDI FEDERICO 60
MEGLIO LEONARDO 86
NEGRO FRANCESCA 85
PARINI GIADA 100
PAVOLUCCI ANITA 77
PEDRAZZOLI SARA 87
QUITADAMO GIORGIA 75
RUGGIERO FRANCESCA 75
SATANASSI NICOLA 98
TASSINARI MARCO 65
TORRICELLI ELISA 77
TORRONI ANDREA 60
VALBONESI MARIASOLE 86
VETRICINI ALICE 72
ZACCARINI SOFIA 100 e lode
ZANMATTI FRANCESCA 94
5I SCIENTIFICO
BAISI RICCARDO 72
BALDINI FEDERICA 94
BARTOLETTI GIULIA 96
BOMBARDI SOFIA 96
BONAGURI PAOLO 85
CALABRESE FRANCESCA 74
CONFICONI TOMMASO 74
FABBRI ANNA 90
FABBRI MATTEO 93
FABBRI NICOLE 90
FANTINI MARTINA 90
GAETANI MATTEO 100 e lode
GODOLI LUCIA 90
LIPPI ELIA 100
LUCCARONI GIACOMO 80
MAGNANI SOFIA 64
MONTANARI MARGHERITA 90
PORTICI MARIKA 100
RAGGI GIACOMO 100 e lode
ROCCHI SARA 62
TOZZI RENATO 66
VELLINI CECILIA 88
ZAMARIAN MANUEL 65
ZAMMARCHI EMMA 90
5ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ALOCCHI SIMONE 75
BAIANO STEFANO 82
D'ACAPITO DANIELE 100
FERRARA SEBASTIANO 70
FUSSI GRETA 70
GENTILINI JENNYFER 82
GIANOTTI GIULIA 94
GODRI VERES DEBORAH 66
MONTI ANDREA 84
MONTI GIULIA 72
NISHKU TOMAS 77
PALMIERI SILVIA 92
PIVI RICCARDO 100
RINALDINI FRANCESCO 62
RINALDINI SARA 87
SALZANO FILIPPO 70
SCOCCIMARRO ANNA 75
SISTO MANUEL 87
SPADA GIACOMO 62
TAGLIATI MATILDE 72
TRERE' FILIPPO 100
WHYTE LAURA OSASERE 70
XHOLI REDONA 88
5CSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ARGENTINO GLAUCO 70
BAGNARA LUCA 100
BATTISTINI MATTIA 92
CARIGI FEDERICO 75
CRESCENTI AGNESE 100 e lode
DAVIDUCCI MATTIA 66
FABBRI ELENA 84
FABBRI LUCA 90
GARDINI ALESSANDRO 90
GHAZOUANI SARA 78
GNANI FILIPPO 100 e lode
GREPPI FILIPPO 85
LEVATO GIULIA 90
MALTONI JACOPO 78
MATTEUCCI MARIA ESMERALDA 98
MAZZOTTI NICOLA 67
MEDRI MATILDE 100
NANNI SOFIA 100
OUAKANI SOHAIB 100
PACI NICHOLAS 76
PAGANONI GIACOMO 74
PELOSIO ALESSANDRO 73
POLIZIANI CECILIA 100 e lode
PRANDINI MADDALENA 98
ROSSI LORENZO 90
SAMMITO MATTEO 76
SPACCINI ETTORE 94
VERSITANO FRANCESCO 73
ZANGARI LEONARDO 70
ZHU JESSICA 86
5ESA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ANGELOVA ISABELLA HRISTOVA 77
BAZZOCCHI BEATRICE 70
BELLINI GIACOMO 72
BERTACCINI TOMMASO 100 e lode
BIANCHI BEATRICE 85
BOATTINI GIACOMO 78
BRUNI RICCARDO 100 e lode
GIUNTI TOMMASO 60
GORI GIACOMO 60
LELLI GIULIA 82
LOLI ALESSANDRO 70
MAMI MARTINA 87
MENGHETTI MIREA 64
MERCADINI LINDA 65
MITI VIRGINIA 62
MONTEFIORI ASIA 72
PREDA MARCELLO 62
RAVAIOLI MARTINA 90
RONDONI ANDREA 70
SAMPIERI GIULIA 68
SAVELLI BIANCA 70
SPAGNOLI MARCELLO 100
UGOLINI SEBASTIANO 72
ZENG SOFIA 100
ZOZZI GIACOMO 87
5HSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BANDINI BEATRICE 100
BARBONI MATTEO 78
BAZZOCCHI ALESSANDRO 90
BELDEAN ALESSANDRA 85
BULGARELLI MARCO 83
CASTELLINI TOMMASO 70
CIPRESSINI GIULIA 80
DE PASCALIS LARA 76
FACCETTA MARTINA 97
FIORENTINI LORENZO 80
GARDELLI LEONARDO 97
GARDINI LUCA 80
MALDINI MATTEO 90
MARRA GIADA 79
MIGGIANO SARA 92
PALLADINO EMANUELE 88
PEDRETTI TOBIA 100
RAGGI FRANCESCO 85
RAVAIOLI ALESSANDRO 82
RONDONI REBECCA 100
SPADONI ARIANNA 95
TASSINARI SABRINA 97
TRAMONTI DANIELE 92
VENTRE BENIAMINO 80
ZOLI GIULIA 100 e lode
5LSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BALELLI ALBERTO 82
BARTOLETTI ELEONORA 92
BASTIANINI ALEX 100 e lode
BOCI ANDREA 64
BOSCHI ALICE 87
CAPACCI SIMONE 82
FABBRI LORENZA MARIA 100 e lode
FOSCHI FEDERICO MERCURIO 90
GALLINA LAURA 92
GENTILI SIMONE 77
GUIZZARDI FRANCESCO 92
LENSU ELISA 66
MAMBELLI VIRGINIA 81
MOCAN RAFAEL KARIM 74
MONTI FILIPPO 85
PATANE' TOMMASO 83
RAMBELLI VIRGINIA 75
RAVAIOLI MARCELLO 87
RAVAIOLI RACHELE 86
RICCI MARGHERITA 60
ROSSI ALESSANDRO 80
STRADA LUCREZIA 75
SYZIU ENRICO 80
TOSCHI MATILDE 100 e lode
TOSTI FILIPPO 100
5F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA
BENINI FLAVIA 85
BRICCOLANI MARCO 95
CIANI LUCA 78
CROCIANI ISACCO 82
DI GIACOMO ANTONIO 69
FABBRI FEDERICO 72
FABBRI FILIPPO 80
FARNETI GIOVANNI 78
FAVONI MICCOLI MIA 72
FU JUN JIE 69
GAGLIARDI ILARIA 69
GARDELLI GIACOMO 75
GARDINI GIULIO 75
GASPARI GIUSEPPE 100
GHETTI EMILIANO 80
GIGLIOTTI TOMMASO 80
GIULIANI MARGHERITA 90
IACHETTA GIOVANNI 100
MACERI FRANCESCO 60
NERI ANDREA 69
PIRAS GIORGIA 77
POLI ALESSANDRO 71
RICCI CESARE 71
SAMPIERI VITTORIA 84