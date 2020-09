"Lido Philo", Il dottor Carlo Fabbri relatore al Festival di arte cinematografica di Venezia

Il dottor Carlo Fabbri, direttore della Unità Operativa di Gastroenterologia di Forlì-Cesena, parteciperà domenica come relatore al ciclo "Lido Philo" presso il Festival di arte cinematografica di Venezia.

"Lido Philo" e' un ciclo di cinque incontri sulla filosofia a cura di Stefano Bonaga e Andrea Gropplero. Il dottor Fabbri parteciperà come relatore ad un incontro insieme al prof. Tommaso Tuppini (Università di Verona).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Italian Pavilion della Mostra del Cinema di Venezia l’Italian Pavilion. e' uno spazio professionale che nei principali Festival europei – Venezia, Cannes, Berlino – rappresenta la casa italiana per tutti gli operatori nazionali ed esteri che seguono artisticamente e a livello industriale il nostro cinema. E come la Mostra, l’Italian Pavilion in questa stagione si adegua alle esigenze di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale. Con una formula ibrida, che quest’anno nei giorni della manifestazione unisce ai consueti spazi nell’Hotel Excelsior del Lido, una nuova versione digitale. Così, accanto alle aree dei Saloni Tropicana dedicati agli incontri e ai one to one, in quest’edizione l’Italian Pavilion offre una versione online di tutte le attività che hanno luogo all’interno dello spazio.