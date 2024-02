La Lilt organizza una serata per sensibilizzare la popolazione ai valori della prevenzione oncologica

In oncologia, la medicina di precisione rappresenta una delle sfide per il futuro, dove le terapie e i medicinali saranno ‘su misura’ per il paziente. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Lilt provinciale e la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Forlì e Cesena, grazie a un accordo di respiro nazionale, hanno organizzato, per mercoledì 21 febbraio, alle 20,30, alla sala Aurora di palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), l’incontro gratuito ‘Tumore al seno, la cura su misura’.

Lo scopo della serata è quello di sensibilizzare la popolazione ai valori della prevenzione oncologica e dei nuovi strumenti messi in campo per rendere la diagnosi e la cura in linea con le caratteristiche della persona e della sua patologia. In particolare, il tumore alla mammella è tra le neoplasie che colpisce di più le il genere femminile, infatti, sono mediamente 1.070 le donne colpite in Romagna, tra il 2017 e il 2020, con un trend di incidenza stabile.

Durante la serata interverranno, la dottoressa Lucia Bedei, oncologa dell’unità operativa di Prevenzione Oncologica sede di Forlì, che spiegherà l’importanza dei corretti stili di vita come presidio fondamentale per prevenire i tumori; la dottoressa Annalisa Curcio, chirurga del reparto di Chirurgia senologica di Forlì, che illustrerà i trattamenti di cura con particolare attenzione alla salvaguardia dell’immagine corporea. Infine, Brigida Ferreri, infermiera e consigliera Lilt, spiegherà i progetti di medicina personalizzata, MyPebs e Miss.

"Consapevoli – dichiara Sandra Montalti, presidente Lilt Forlì-Cesena - che la salute e il benessere sono beni prioritari, la Lilt e la Fidapa individuano la donna quale protagonista nel campo della diagnosi precoce. Attraverso la collaborazione tra le nostre realtà associative, sarà possibile perseguire e diffondere la cultura della prevenzione attraverso iniziative ad hoc. Questo evento ne rappresenta la prima preziosa espressione".