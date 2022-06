Lions Club Forlì Valle del Bidente, il nuovo presidente è Luca Milandri

Luca Milandri è il nuovo presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente. Il passaggio di testimone con il presidente uscente Matteo Micucci è avvenuto sabato scorso. Milandri, 40 anni ancora da compiere, forlivese, è laureato all’Università di Bologna in ingegneria civile a indirizzo strutture. Da diversi anni è titolare a Forlì di uno studio specializzato che si occupa di progettazione e direzione lavori strutturale e termotecnica, ma anche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, operando a livello nazionale in appalti pubblici e privati.

Consulente tecnico per il tribunale di Forlì ed esperto in ingegneria forense, ha tenuto corsi di aggiornamento per professionisti in ambito ingegneristico (strutture e termotecnica), è docente formatore in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e membro di commissioni tecnico-scientifiche per diversi enti di formazione di rilievo nazionale. Vicepresidente dell’associazione culturale “San Mercuriale”, ha firmato insieme allo stesso Micucci il testo “La sicurezza al tempo del Covid” per i tipi di Gesic.