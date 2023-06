Lions Club Terre di Romagna, cambio al vertice: alla presidenza c'è Barbara Tassinari

Passaggio di consegne per il Lions Club Terre di Romagna. Barbara Tassinari succede al past president Giulio Piazza per l’anno lionistico 2023-2024. Tassinari, volto noto del mondo dell’imprenditoria forlivese, come ella stessa ha affermato durante la cerimonia, intende perseguire "obiettivi a carattere sociale, anche dettati e resi emergenti dal momento in cui la Romagna si è, suo mal grado, trovata".

"Non verranno certamente tralasciate azioni di natura culturale di alto profilo, che saranno chiaramente offerte alla comunità", è stato rimarcato. In generale il suo mandato sarà solidamente orientato alle necessità sia contingenti che di natura culturali, ponendo al centro della missione del Club il cittadino nella sua globalità e interezza.

“Sarà un onore e un gran privilegio potere essere a servizio della nostra città, sotto l’egida del motto lionistico "We Serve", noi siamo al servizio”", ha concluso. Il passaggio delle nuove cariche lionistiche è stato anche occasione per accogliere come nuova graditissima socia Irene Faenza, professoressa ordinaria di Anatomia umana al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater Studiorum-Uni versità di Bologna, Campus di Forlì, molto attiva e apprezzata sul territorio.