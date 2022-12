Lisa Paganelli a Salotto blu:"Alimentarsi come prima dell'avvento della chimica"

Lisa Paganelli, imprenditrice e ricercatrice scientifica con al suo attivo un premio della Comunità Europea, è l'animatrice del distretto bio simbiotico Romagna, il primo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna. Del distretto sono partner i Comuni della Valle del Bidente, istituti scolastici, l'Irst di Meldola, il reparto di gastroenterologia del Morgagni Pierantoni, aziende agroalimentari e Coldiretti. Paganelli, che vive tra Rimini e Forlì e conduce un'azienda agricola innovativa a Civitella, è stata intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.

"La nostra scommessa sta nel produrre alimenti e bevande non trattati chimicamente e frutto di processi bio simbiotico - ha spiegato la dottoressa in veterinaria- con effetti benefici sulla salute. Irst e Ospedale Morgagni ne stanno sperimentando gli effetti sulle persone. Collaboriamo con le scuole e presto presenteremo i canali distributivi dei prodotti, comunque già reperibili presso alcune aziende. I costi per il pubblico non saranno maggiori rispetto ad altri prodotti alimentari già presenti sul mercato".