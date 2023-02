Liscia e gasata: ritorna la Casina dell'acqua al Ronco

Dopo tanti mesi ritorna la casina dell'acqua di Ecoline. Si è spostata da via Lami a via Berti, dietro la parrocchia di San Rita, e di fronte all'ingresso della scuola Rivalti la casina dell'acqua che torna cosi ad offrire un servizio alla cittadinanza molto richiesto ed utilizzato dai cittadini del Ronco. "La lunga assenza è stata causata da problemi vari fra burocrazia, restrizioni, preparativi all'installazione, e mano d'opera necessaria, risoltosi alla fine grazie alla grande disponibilità di Don Giovanni della parrocchia di S.Rita, ed ai volontari della parrocchia che hanno lavorato per mettere a punto l'area ed aiutare la ditta all'installazione della macchina", afferma Salvatore Pulizzi, vice-coordinatore del quartiere. L'installazione, a cura di Ecoline, è entrata in funzione domenica 5 febbraio in occasione del Ritorno del Carnevale dell'Aeroporto. Il distributore accetta tessera elettronica prepagata e monete da 0,05 cent. fino a 2 euro. Il distributore programma il flusso dell’acqua per litro e puo? essere interrotto fino al suo completamento.