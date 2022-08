Liscio patrimonio dell'Unesco? Anche Renzo Arbore lo sostiene: "Si chiamera’ Secondo ma è sempre stato il primo"

Si aggiunge anche il grande maestro Renzo Arbore nel sostegno a Secondo Casadei, alla sua musica e a un riconoscimento del liscio come patrimonio dell’Unesco. “Si chiamera’ Secondo ma e’ sempre stato il Primo, come si diceva, ai miei tempi, di questo grande inventore del liscio” dichiara infatti Renzo Arbore “Merita questo riconoscimento, perche’ Secondo Casadei con il Liscio ha inventato una musica che e’ un inno alla gioia, alla simpatia, alla semplicita’ e un inno alla vita. Rispecchia in tutto e per tutto la Romagna, un territorio in cui ci si gusta la vita con la colonna sonora del liscio che ha saputo interpretare al meglio il DNA dei romagnoli e che con Romagna Mia e’ nota in tutto il mondo”

A lanciare l'idea era stato Morgan, uno dei protagonisti della prossima edizione di 'Cara Forlì, che omaggerà i il 3 e 4 settembre prossimi con un grandissimo cast, il "padre" del liscio romagnolo. “E’ una musica che ha fatto parte della vita di generazioni di persone, le ha accompagnate nei momenti più belli e ha alleviato con la sua allegria e spensieratezza i momenti più difficili e tristi: racchiude in sé sentimento e passione, fa parte della nostra cultura ed è una musica che merita come tutte le eccellenze italiane di essere protetta e divulgata perche’ e’ nota in tutto il mondo” dichiara Riccarda Casadei, al timone di Casadei Sonora alla scoperta di nuovi talenti. Aveva aderito all'appello anche l’Ente Tutela del Folklore Romagnolo guidato da Ferrino Fanti insieme a Bruno Malpassi della nota Scuola di Ballo di Ravenna. L'evento dedificato al liscio in piazza Saffi vede tra gli ospiti in programma Morgan, Iva Zanicchi e gli Skiantos.