Liscio patrimonio Immateriale dell'Unesco: si allunga l'elenco dei sostenitori della proposta

"Aderiamo volentieri alla proposta di attivare un percorso per fare riconoscere il Liscio come Patrimonio Immateriale dell'Unesco". Cosi l'ensemble "Un Ballo Liscio" formato da Riccardo Tesi, Claudio Carboni, Massimo Tagliata, Nico Gori, Maurizio Geri, e Roberto Bartoli. Tesi e' uno dei massimi esponenti del folk italiano ed è conosciuto in tutto il mondo. Dagli esordi decisamente folk nel 1978 al fianco di Caterina Bueno, la storia musicale di Tesi va dalla tradizione toscana al confronto con quelle italiane, basche, inglesi, francesi e malgasce, con il jazz, il liscio e la canzone d'autore.

Il suo strumento preferito è l'organetto diatonico, antenato della fisarmonica, al quale ha consacrato il disco Il ballo della lepre (1981). Nel 2002 ha ricevuto a Castelfidardo il premio La voce d'oro. Vanta collaborazioni tra gli altri con Piero Pelù, Gianna Nannini, Ivano Fossati, Fabrizio De André, Ornella Vanoni, Gianmaria Testa, Giorgio Gaber, Carlo Muratori, Tosca e la Banda Osiris. Carboni musicista e' candidato nelle liste di SiaeFutura e si fara' portatore di tale proposta all'interno delgi Istituti di Raccolta Diritti come Siae e Nuovo Imaie.

La proposta di attivare un percorso per fare riconoscere il Liscio come Patrimonio dell'Unesco, lanciata da Giordano Sangiorgi del Mei in occasione della presentazione di Cara Forli con il sindaco Gian Luca Zattini e sostenuta da Riccarda Casadei di Casadei Sonora, è stata sposata da diversi artisti, come Morgan e Ivan Zanicchi, ospiti della kermesse in programma in Piazza Saffi il 3 e 4 settembre, ma anche da Renzo Arbore e Skiantos. Un appello che è stato raccolto dall'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, e da altre istituzioni e autorità politiche, come l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.