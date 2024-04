Elezioni, i centristi di Rinnoviamo schierati con Rinaldini presentano i 32 candidati: "Amalgama di diverse culture"

Debutta la lista dei candidati di “Rinnoviamo Forlì”, la lista centrista che si presenta a sostegno di Graziano Rinaldini nell’ambito del centrosinistra e che riunisce spezzoni di Italia Viva, Azione (entrambe le formazioni politiche sostengono ufficialmente l’uscente Zattini), Partito Socialista, Volt Europa, l’area repubblicana di centrosinistra e altre persone appartenenti al mondo civico, dal mondo cattolico all’associazionismo culturale e sociale, fino all’imprenditoria e alle professioni.

La lista, spiega il portavoce Michele Fiumi (che non si candida, così come l’altro animatore della lista, Fosco Foglietta), è frutto del “lavoro di amalgama di mondi e culture diverse: è una lista plurale che rappresenta le anime del centrosinistra al suo interno”. La lista ha candidato anche il tgiovane commerciante ucraino Ihor Savvitsyy, che animerà incontri specifici proprio sul tema del conflitto tra Russia e Ucraina. Presenti in lista anche due membri del Cuvf, il “Comitato unitario delle vittime del fango”, la fondatrice Franca Patuelli e l’alluvionata Martina Pretto.

La componente più numerosa in Rinnoviamo è quella proveniente da Italia Viva, che mette in campo 7 candidati, capitanati dal consigliere comunale uscente Massimo Marchi, ed è formata anche da Francesca Resta, Anna Cicognani, Enzo Prati, Franca Patuelli, Daniele Rossi, Antonio Morgagni. Marchi spiega che i componenti della fronda in dissenso con la linea ufficiale del partito “non hanno abbandonato Italia Viva del tutto, dal momento che sosteniamo per le elezioni europee ‘Stati Uniti d’Europa’ (la lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino, ndr). Attacca Marchi, parlando di una “Forlì peggiore di 5 anni fa, più sporca, più degradata, più insicura, con una nuova colata di asfalto in corso della Repubblica”. Questi candidati dovranno confrontarsi con Leonardo Gallozzi, presidente di Italia Viva che si candida nella lista civica di Zattini.

A guidare invece il drappello proveniente da Azione è Davide Stagi, candidato assieme Anna Lisa Balestra e Stefano Giuliani in Rinnoviamo. Nella lista di Zattini il partito ha scelto di candidare l’ex assessora Sara Samorì. Per Stagi questa scelta è stata “un mero calcolo elettorale, che dimostreremo sbagliato”. Stagi promette quindi di portare i valori di Azione nel centrosinistra, in particolare “il fermo posizionamento internazionale e il pragmatismo di Azione”.

Per i socialisti parla il candidato Sauro Urbini, ex primario di nefrologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, che ha fondato il primo centro dialisi a Forlì in un tempo in cui “la dialisi durava 12 ore e veniva fatta solo ai più sani, mentre gli altri li si lasciavano andare”. Urbini è stato anche presidente dell’Asp del Forlivese, soggetto pubblico che gestisce 5 case di riposo e una farmacia nel comprensorio.

Volt Europa, soggetto politico europeista mette in lista Francesco Marino, mentre l’area laica mazziniana vede candidati in lista Luigi Ascanio ed Antonella Greggi (consigliera nazionale dell’Ami, l’associazione mazziniana italiana). Si presenta Ascanio: “In questa lista ci sentiamo a casa, sosteniamo il pluralismo culturale, siamo seri e concreti, ed oltre al ‘senso civico’ aggiungiamo il ‘senso del dovere civico’”.

Particolarmente frazionato il mondo repubblicano per le elezioni comunali, dal momento che altri due sono i candidati nella lista alleata del Pd (Giovanni Bucci e Cecilia Spazzoli), mentre il Pri ufficiale esprime la presidente uscente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, candidata nella lista civica di Gian Luca Zattini. Ed anzi, in una nota Raccagni attacca parlando di “finti repubblicani che, 15 anni fa, al fine di assumere assessorati e posti di potere, si sono iscritti e candidati a sostegno del Partito Democratico, pur in presenza del Partito Repubblicano nella competizione elettorale”. Per la militanza nell’associazione Mazziniana la candidata ricorda che “le cariche di rappresentanza dell’Ami sono incompatibili con quelle di rappresentanza esterna di partiti o movimenti politici",

Rinnoviamo specifica poi di rappresentare non solo partiti, ma anche settori della società, con una forte connotazione civica. Afferiscono al mondo socio-sanitario i candidati Andrea Avanzolini, Sauro Urbini, Dario Bettini, Silvia Mambelli, Patrizia Grementieri, Martina Pretto, Nino La Martire, Daniela Poggiali. Il mondo cattolico è rappresentato da Elisa Zecchini, Elena Colangelo, Samanta Mambelli e Matteo Gironi; la ooperazione sociale e volontariato da Elena Colangelo, Renata Biondi, Matteo Gironi. L’associazionismo culturale è rappresentato da Francesco Marino, Marino Mambelli, Elisa Zecchini, Antonella Greggi e Antonio Palumbo. Rappresentanti cittadini del Centro Storicosono Giacomo Foglietta, Francesca Resta, Dario Bettini.

Ed infine, per quanto riguarda le professioni sono esponenti del mondo dei piccoli imprenditori e commercianti Ihor Savvitsyy e Pace Grazia; dell’agricoltura Stefano Giuliani; dell’innovazione tecnologica Alessandro Bravi, Francesco Marino, Francesca Resta, Anna Lisa Balestra; della scuola Luigi Ascanio, Renata Biondi, Antonio Morgagni, Samanta Mambelli, dei pensionati Enzo Prati, (pensionato e volontario alla CISL) Anna Cicognani (pensionata e volontaria alla Scuola-CISL), Renata Biondi (volontaria Cisl). Liberi Professionisti Elisa Zecchini e Daniele Rossi.

Tra i volti più noti tra quelli candidati c’è Silvia Mambelli, ex atleta della nazionale di ciclismo femminile ed ex direttrice del settore infermieristico della Ausl Romagna che chiede “servizi sanitari sempre più innovativi sul territorio e a domiciliari”, mentre “va a rilento la realizzazione della Casa della Salute”. Tra gli ex assessori emerge anche Daniela Poggiali, ex assessora della giunta Sedioli.