Sanità in affanno: l'attesa per una visita pneumologica è di due anni. E in pronto soccorso un 91enne "dimenticato" su una sedia

Sanità in affanno anche a Forlì, e non mancano le proteste dei cittadini. Ancora una volta sono pronto soccorso e tempi di attesa per visite ed esami specialistici a creare esasperazione tra gli utenti. Come nel caso di un cittadino a cui, a causa di problemi alle vie respiratorie, il medico ha prescritto delle analisi, in particolare una visita pneumologica con spirometria semplice.

Spiega il cittadino: "Quando l'Ausl Romagna mi ha comunicato la data del giorno in cui sarei dovuto presentarmi, penso subito ad un errore, perché è il 16 gennaio 2026. Invece era proprio così: quasi due anni di attesa. Ovviamente ho immediatamente dato disdetta dell'appuntamento”. Come sia possibile pensare di effettuare un esame per approntare una cura aspettando due anni è un mistero.

Non è andata meglio ad una cittadina, che si è trovata ad accompagnare l'anziano padre di 91 anni al pronto soccorso. In questo caso, con quest'età, anche un servizio sotto il minimo del comfort rischia di generare problemi. Scrive la figlia: “So di aver letto già diverse segnalazioni sul pronto soccorso di Forlì, ma l'altra sera credo di aver toccato il fondo della sopportazione e della presa in giro. Mio padre 90enne, con evidenti problemi di deambulazione, cecità e sistema nervoso, è stato costretto a stare su una sedia a rotelle per la bellezza di 5 ore senza che nessuno lo visitasse”.

E aggiunge: “Ci siamo presentati in pronto soccorso perché temevamo una possibile trombosi visto il dolore ad una gamba insistente e su consiglio della guardia medica. Eppure non è stato visitato, ma lasciato su una sedia a rotelle tutta la notte, mentre si lamentava per gli evidenti dolori e difficoltà a restare a sedere così a lungo. Io non credo sia il modo di comportarsi in un ospedale. Sono davvero scandalizzata e senza parole che nel 2024 si debba essere trattati ancora in questo modo”. Ed infine: “Ho incontrato persone che erano in pronto soccorso da 12 ore, ma ripeto 5 ore di attesa e con ancora 7 persone davanti a 91 anni non si può sentire né vedere”.