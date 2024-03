Lunghe attese per il passaporto, si corre ai ripari: uffici aperti i pomeriggi. Prenotazioni a parte per le urgenze

Aumentano le liste di attesa per avere un appuntamento per il rilascio dei passaporti. Alla luce del crescente numero di istanze la questura interviene ampliando gli orari degli uffici di Forlì e di Cesena. In Questura a Forlì, a partire da lunedì 18 marzo è stata disposta dal questore, Claudio Mastromattei, l’estensione dell’orario di apertura dell’Ufficio Passaporti , con l’assegnazione di ulteriore personale di rinforzo. In particolare, oltre che dal lunedì al sabato, con orario dalle 9 alle 13, l'ufficio Passaporti resterà aperto anche il lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30. E' stato disposto il potenziamento e l’estensione dell’orario di apertura anche dell’Ufficio Passaporti del Commissariato di Cesena che sarà aperto anche il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

All’estensione della fascia oraria di apertura corrisponde un incremento del numero di appuntamenti prenotabili, per i quali si dovrà fare riferimento alla modalità di prenotazione on-line (la cosiddetta “Agenda Passaporti” - sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ ). Il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha avviato, con estensione progressiva a tutto il territorio nazionale, un progetto, già operativo a Forlì, finalizzato alla gestione delle richieste d’urgenza, per agevolare i cittadini che necessitino del passaporto per ragioni di studio, lavoro, salute e turismo entro 30 giorni e non riescano ad ottenere, tramite la procedura ordinaria, un appuntamento in tempo utile.

In tale evenienza, sempre all’interno dell’ambiente web “Agenda Passaporti” raggiungibile al predetto link, è stata inserita la voce “Appuntamenti Prioritari” che potrà essere selezionata esclusivamente dai cittadini residenti in questa provincia, nei casi di urgenza. All’atto dell’appuntamento, verrà richiesta all’interessato la documentazione comprovante l’effettiva priorità e la data del viaggio.

Laddove anche l’agenda prioritaria non sia in grado di far fronte all’esigenza del cittadino, che necessiti del documento di viaggio in tempi ancora più ristretti, è disponibile un’ulteriore funzione dell’Agenda Passaporti online che permette di stampare un documento di autocertificazione di urgenza a 15 giorni, consentendo all’interessato di presentarsi senza appuntamento all’ufficio passaporti, in orario di apertura. Nelle prossime settimane è previsto anche per il Commissariato l’avvio del progetto che prevede la voce “appuntamenti prioritari”, opportunità che al momento in provincia viene attuata solo dalla sede centrale di Forlì. La Questura fa sapere infine che ci sono oltre 1.300 passaporti pronti ad essere ritirati presso l’Ufficio di Forlì e circa 1.000 presso il Commissariato di Cesena, molti dei quali giacenti da diversi mesi, che gli interessati sono invitati a ritirare presso i rispettivi uffici quanto prima.