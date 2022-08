Lite alla fila per il bancomat: finiscono per picchiarsi e restano entrambi feriti

E' finita col ferimento di due persone, che si sono picchiate l'un l'altra, la zuffa che si è verificata a Meldola nella serata di mercoledì. Il litigio si è verificato davanti allo sportello bancomat, intorno alle 19,30, a quanto pare tra due soggetti che stavano usufruendo del servizio di erogazione del denaro. Non si conoscono bene le cause, forse una fila non rispettata, ha determinato il diverbio, prima a parole e poi picchiandosi senza l'uso di oggetti o armi.

Il litigio ha interessato un giovane senegalese di 22 anni e un italiano di 33 anni. Nella lite l'italiano ha riportato una ferita alla mano e il senegalese delle escoriazioni alla fronte e all'orecchio, entrambi sono guaribili in pochi giorni. Sul posto si sono portati, per dividere i litiganti, le pattuglie della Polizia Locale e quelle dei carabinieri in rinforzo.