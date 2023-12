Lite in Consiglio comunale: seduta sospesa e si sfiora il contatto fisico, interviene la Polizia Locale

Momenti concitati in Consiglio comunale, lunedì pomeriggio. Il parapiglia si è verificato intorno alle 18,30, quando dai banchi della maggioranza si è alzata una vibrante protesta del capogruppo di Forza Italia Lauro Biondi all'indirizzo della presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni. In quel momento si stava parlando di una delibera riguardante i canoni comunali e un consigliere di minoranza, il capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani, stava presentando degli emendamenti al testo, però giudicati inammissibili dagli uffici della Ragioneria. Avendo delle perplessità su tale giudizio Alemani ha continuato a perorarli in Consiglio comunale, ottenendo da Raccagni la disponibilità di metterli comunque al voto.

Da qui, a quanto pare, la protesta di Biondi, secondo il quale un emendamento non ammissibile non poteva essere sottoposto a votazione. Un fatto a quanto sembra puramente tecnico è tuttavia velocemente trasceso, tanto che dal banco della presidenza Ascari Raccagni si rivolge a Biondi dicendo "La invito a trattenersi". Poi la scelta autonoma della presidente di sospendere la seduta e di scendere subito dai banchi della giunta. Ed è proprio sotto i banchi della giunta che si è verificato l'acceso confronto tra i due membri di maggioranza, in quanto Ascari Raccagni non avrebbe gradito di essere contestata con quelle modalità.

Diversi consiglieri che hanno assistito alla scena la descrivono come un crescendo di toni infervorati fino ad un contatto fisico, una lieve spinta avvenuta nei momenti concitati del litigio, tanto che dal fondo dell'aula è dovuta intervenire con celerità anche l'agente di Polizia Locale normalmente presente durante le sedute per garantire l'ordine pubblico. L'arrivo della divisa della vigilessa ha fatto sì che si spegnessero velocemente gli animi. I due interessati - entrambi esponenti di maggioranza e entrambi di area repubblicana - da parte loro sminuiscono. "Sono a casa, sono tranquilla, nessuna preoccupazione", dice Raccagni. "Mi ha risposto in un modo e c'è stato un momento di incomprensione. Raccagni per me è come una sorella minore, Non è successo nulla di nulla".