Lite in strada tra due uomini, rapido intervento delle forze dell'ordine. Un lieve ferito

Attimi di paura nella tarda mattinata di venerdì nei pressi di Don Minzoni per una lite tra due persone, nei pressi del bowling. Sul posto si sono precipitate le gazzelle dei Carabinieri ed una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Nella discussione, le cui cause sono al vaglio degli uomini dell'Arma, un uomo ha riportato delle lievi lesioni. Quest'ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza. Dopo il grave episodio che ha visto tre cittadini extracomunitari coinvolti in una violenta rissa a colpi di accetta in Corso Mazzini, nel pieno centro cittadino di Forlì, culminato poi con l'arresto di un marocchino, resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine al fine di prevenire episodi di criminalità. Continua infatti senza sosta e nell’ottica di una stretta sinergia operativa l’azione di controllo del territorio, non solo nel centro di Forlì ma anche sull’intera rete stradale.