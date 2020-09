Lite per futili motivi: colpisce il "rivale" con un bicchiere di vetro e lo ferisce al viso

Si è reso necessario l'intervento della Polizia per spegnere una lite tra due ospiti all’interno di una casa di accoglienza per stranieri. Quando la Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale è giunta sul posto, ha trovato uno dei due che presentava una vistosa ecchimosi all’occhio con perdita di sangue. Sentendo i presenti, è emerso che le lesioni erano state procurate da un suo connazionale che lo aveva colpito al viso con un bicchiere di vetro, che poi si era frantumato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sembra che il motivo del litigio fosse riconducibile a uno screzio legato al mancato versamento di una piccola cifra necessaria per mantenere in condivisione l’accesso e l’abbonamento alla rete wifi. L’aggredito ha poi fatto ricorso alle cure mediche in ospedale, ottenendo un referto con prognosi di 5 giorni di guarigione. L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate dall’utilizzo di strumento atto ad offendere.