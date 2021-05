Lite per futili motivi nei pressi di un bar: intervengono i Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Forlì sono intervenuti domenica sera nei pressi di un bar in viale dell'Appennino per una lite per futili motivi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli uomini dell'Arma, due uomini, a quanto pare annebbiati dai fumi dell'alcol, sono venuti alle mani al culmine di una discussione. La richiesta d'intervento alla sala operativa dei Carabinieri è giunta intorno alle 20. Quando i militari sono giunti sul posto i due litiganti si erano già allontanati. Uno dei due è stato identificato mentre si stava recando autonomamente al pronto soccorso per curarsi le ferite, giudicati guaribili in una decina di giorni. I Carabinieri procederanno qualora venisse presentata querela.