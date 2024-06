Durante la lite viene spruzzato dello spray al peperoncino: panico al supermercato, tre lievi intossicati

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì davanti al supermercato "Famila" di via Bentivoglio. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, vi sarebbe stata un'animata discussione tra ragazzi ed uno di questi, probabilmente per divincolarsi, ha spruzzato dello spray al peperoncino. La nuvola spruzzata si è sparsa attraverso la porta d'ingresso all'interno del punto vendita, intossicando due commesse ed un cliente che si trovavano nei pressi delle casse. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco col personale Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) in quanto inizialmente non era chiara la natura del gas esteso. Presente anche il personale del 118 con un'ambulanza ed i Carabinieri. Il supermercato è stato temporaneamente evacuato.