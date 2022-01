Lite tra Libertas ed Edera per il campo di Atletica, caso in consiglio comunale. Mezzacapo: "Stiamo mediando"

Rispetto del “diritto di Asd Libertas di utilizzare gli spazi del centro sportivo Gotti” ma anche rispetto del “diritto di Edera Atletica di gestire la struttura per la propria società, con relativi oneri e senza escludere nessun altro utilizzatore”: è la posizione assunta dal vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo in risposta ad un question time arrivato dai banchi delle maggioranza ed in particolare da Albert Bentivogli, consigliere della Lega, nel corso del consiglio comunale di lunedì pomeriggio.

Mezzacapo ha ricordato che la pista di atletica e la relativa palestra indoor sotto le tribune sono state date in gestione all'Edera in affidamento diretto. E aggiunge: “Nel 2016 è nata Libertas Atletica, il gestore ha trovato spazi all'interno della struttura”, che tuttavia vengono reputati insufficienti dalla società. E conclude Mezzacapo: “Lo scorso dicembre ho incontrato le parti e mi sono impegnato per soddisfare le reciproche esigenze con una mediazione”. Tale mediazione ha comportato “disponibilità ampliate” per la Libertas.

Arriva quindi in consiglio comunale la lite tra le due società sportive per gli spazi al chiuso per gli allenamenti che si trovano al Campo Gotti, la lunga palestra per atletica che si trova sotto le tribune. Il mese di gennaio rappresenta per l'atletica leggera il ritorno alle gare. Si ricomincia la stagione agonistica con le competizioni al chiuso negli impianti indoor, con un programma ridotto e ridimensionato alle peculiarità della cosiddetta "pista corta", in attesa della stagione outdoor.

A palesare le incognite per la Libertas è stata la presidente della società, la consigliera comunale Pd Sara Samorì, che ha lamentato “la limitata disponibilità degli impianti di via Campo di Marte, che ci ha obbligati a sostenere gli allenamenti in condizioni meteo talvolta proibitive. I nostri atleti affronteranno la nuova stagione indoor senza aver avuto finora la possibilità di allenarsi utilizzando la struttura al coperto del Gotti, come regolarmente e ragionevolmente avveniva in passato”. Da parte sua l'Edera, in dichiarazione su stampa, ha respinto le accuse di scarsa disponibilità dell'impianto, che viene definito saturo specialmente nelle fasce orarie in cui si concentrano gli allenamenti.

Tornando al question time attacca Bentivogli: “Lo scenario che si configura è chiaro e senza interpretazione. Ci attendiamo un tavolo di confronto serio e leale, con a fuoco il ruolo degli attori coinvolti: il concessionario dell'impianto che ha doveri e oneri, ma anche i diritti, e Libertas utilizzatrice dell'impianto”. Il resto, per Bentivogli, “è un'invasione di campo della politica che è solo strumentale e non aiuta l'inclusione delle realtà del territorio”. Tuttavia a rintuzzarlo è Soufian Hafi Alemani, capogruppo del Pd, che bacchetta la parte del question time in cui Bentivogli sostiene che 'Libertas è venuta meno al principio fondamentale dello sport, vale a dire il rispetto delle regole'.

Attacca Alemani: “Il consigliere Bentivogli, che è anche segretario comunale della Lega, commenta nel question time e definisce come non corretta la condotta di una società sportiva. Chiedo di capire se questa è la posizione della Lega. E' un intervento inopportuno, che non va nel senso del confronto leale auspicato, ma appunto verso la strumentalizzazione politica”. Da parte sua Bentivogli non stempera: “Una delle due parti (la Libertas, ndr), attualmente è quella che ha fatto l'invasione di campo nell'accusare la società concessionaria di comportarsi in modo non consono al regolamento della gestione della struttura”.