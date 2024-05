Lo smartphone riprende una lite in via Achille Cantoni, interviene la Polizia. Rabbia sui social: "Abbiamo il diritto di vivere in serenità"

Lo smartphone a portata di mano, che riprende una lite tra stranieri. Il video pubblicato sulla pagina Facebook "Orgogliosi Forlivesi" è la testimonianza di un nuovo episodio di tensione in via Achille Cantoni. Il fatto è avvenuto martedì scorso. Una colluttazione tra due uomini, davanti ad una decina di persone: si sentono urla, qualcuno che cerca di far da paciere, poi un placcaggio. La tensione tende tuttavia ad allentarsi, ma le urla continuano. A metter la parola fine alla discussione è una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato. Una lite per futili motivi, conclusasi senza lesioni. Al momento non ci sono risvolti giudiziari. Tra gli utenti della pagina Facebook c'è chi chiede "un esposto collettivo" da presentare al sindaco Gian Luca Zattini: "Non sappiamo quanto sarà efficace, ma almeno possiamo provare a muoverci insieme. Ogni cittadino ha il diritto di vivere in serenità e senza dover sottostare a soprusi per timori di ritorsioni od altro". Nicola Baccarini, tra gli attivisti del comitato nato lo scorso gennaio, ricorda come "Orgogliosi Forlivesi" abbia "già presentato vari esposti sulla situazione a tutti i livelli. Fra qualche giorno promuoveremo una raccolta di firme aperta a tutta la cittadinanza".