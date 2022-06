Compra la porzione di una villa e scatta l'ostilità del vicino: presunto caso di talking finisce nelle mani della Procura

Mai avrebbe pensato un professionista di 52 anni, che quella villa a Forli, tanto desiderata, gli avrebbe procurato una serie infinita di disagi e timori da perdere il sonno. Tanto che alla fine si è deciso a proporre una denuncia all'autorità giudiziaria per recuperare la tranquillità. L’ acquisto della nuova casa si è rivelato, purtroppo, una fonte inesauribile di preoccupazioni per tutta la sua famiglia provocate, a suo dire, dai vicini proprietari di una parte della stessa villa. Secondo quanto ipotizzato nella denuncia i vicini non avrebbero gradito la vendita a degli estranei da parte di propri parenti di quella parte di immobile . E per questo non appena preso casa i denuncianti lamentano l'inizio di dispetti e ostilità, fatte - a dire dei querelanti - anche di offese e ingiurie di ogni tipo al solo passaggio nel grande giardino comune, anche in presenza di ignari testimoni. Viene prospettato anche un episodio di una spinta contro il cancello.

Numerosi inoltre sono stati gli interventi delle forze dell’ ordine, richiesti dai vicini. Sempre secondo i querelanti le forze dell'ordine sarebbero state allertate, senza alcun motivo concreto, al solo fine di arrecare disturbo e fare pressione sulla famiglia, togliendole la tranquillità. Dopo mesi da incubo, il professionista, attraverso l’ avvocato Giovanni Principato, si è visto costretto a presentare una dettagliata querela per il reato di stalking. La Procura della Repubblica ha avviato le indagini, affidate ai carabinieri di Forli. Saranno ora gli accertamenti degli organi giudiziari a dover definire i contorni di questa controversia e decidere chi ha ragione in questa classica lite di vicinato decisamente degenerata.