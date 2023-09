Liti tra fidanzati, furti in rosticceria e ladri di bici e scooter: notte impegnativa per le Volanti della Polizia

Notte molto impegnativa quella appena trascorsa per gli operatori delle Volanti della Questura di Forlì-Cesena. Gli interventi sono iniziati poco prima delle 20 in Piazza Giovanni XXIII, dove veniva segnalata un’accesa lite tra ex fidanzati; giunti sul posto gli stessi sono stati rintracciati già tranquilli ma, all’atto del controllo, l’uomo è risultato essere in possesso di un taglierino del quale non ha fornito giustificazioni circa il possesso e, per tale motivo, è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.

Tentativo di furto

Intorno alle 2 di notte è stato segnalato in via Curiel, un tentativo di furto di alcuni ciclomotori, in sosta nel parcheggio rialzato della locale Coop, da parte di un gruppetto di ragazzini. Arrivate sul luogo le Volanti potevano notare in lontananza un ragazzo spingere uno scooter; alla vista del veicolo di servizio questi si è dato alla fuga abbandonando il ciclomotore, risultato oggetto di furto, con denuncia presentata il 28 agosto a Forlì. Il ciclomotore è stato così sottoposto a sequestro in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Perlustrando la vicina via Fratelli degli Esposti, gli operatori delle Volanti hanno notato altri due giovani che, a loro volta, si sono dati subito a precipitosa fuga. Ne veniva intercettato e fermato uno, sul quale sono in corso accertamenti circa eventuali responsabilità penali. Ulteriori perlustrazioni in zona hanno permesso di rinvenire altri due scooter, asportati ai danni di una famiglia abitante in zona, che ancora non si era accorta del furto. I veicoli quindi sono stati immediatamente restituiti alla famiglia.

Ladri di biciclette

Alle ore 4.10 gli agenti hanno continuato la perlustrazione in via Curiel, quando hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta il quale, con mossa repentina ha afferrato con la mano destra una seconda bicicletta, posteggiata sul marciapiede, iniziando a trascinarla in direzione della Volante. Alla vista degli operatori questi ha abbandonato la bicicletta rubata e si è dato alla fuga in via Simoncelli. L’uomo è stato raggiunto, bloccato ed identificato; all’evidenza dei fatti ha ammesso di aver appena tentato di rubare il velocipede. La bicicletta - una mountain bike di colore bianco/azzurro - è stata rinvenuta in vista della restituzione al legittimo proprietario, non ancora identificato, e in attesa della querela per l’eventuale comunicazione di reato a carico dell’autore del furto.

Disturbo alla quiete pubblica

Poco prima delle 5 della mattina su richiesta dei sanitari del Pronto soccorso, le Volanti si sono recate negli ambulatori dove veniva segnalato un ragazzo che disturbava l’attività; nella circostanza il ragazzo, di origini rom, conosciuto agli operatori, è stato allontanato dalla zona.

Tentativo di furto in rosticceria

Alle ore 05.25 infine è stato segnalato un probabile tentativo di furto in atto, da parte di un uomo e di una donna, in via Salinatore nei pressi di una rosticceria cinese. All’arrivo degli operatori la donna si era già allontanata mentre veniva rintracciato l’uomo, senza fissa dimora classe ‘84, ancora nelle immediate vicinanze della porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, riportante chiari segni di effrazione all’altezza della serratura. Il cittadino segnalante il fatto, ha indicato nella persona rintracciata l’autore del tentativo di furto. Il 39enne, all’atto del controllo, è risultato ancora in possesso di un cacciavite lungo circa 20 centimetri, compatibile con i segni lasciati sull’infisso e quindi sottoposto a sequestro. L'uomo fermato è stato indagato per tentato furto aggravato e porto di chiavi o grimaldelli. Sono in corso accertamenti per identificare la donna, fungendo nella circostanza da “palo”.