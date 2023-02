Una livrea speciale per il centenario dell'Aeronautica Militare: il debutto sul cielo di Forlì

Cinque veivoli dell'Aeronautica Militare sorvoleranno nei prossimi giorni Forlì. A bordo del Siai U-208 del 60° Stormo con base a Guidonia saliranno gli studenti delle scuole superiori della città, che hanno partecipato al "Corso di Cultura Aeronautica". Un'opportunità unica nel suo genere soprattutto per i 180 ragazzi e ragazze che hanno avuto l'opportunità di mettersi in gioco con questa insolita e appassionante attività formativa, completamente gratuita.

I giovani, dopo aver seguito un ciclo di lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici, gli strumenti e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo, hanno effettuato giovedì un test sulle conoscenze acquisite. Nei prossimi giorni i partecipanti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, decollando dall’aeroporto "Ridolfi", per vedere la città da una prospettiva diversa.

VIDEO - Il sorvolo su Forlì con una formazione a diamante

A tutti verrà consegnato l’attestato di frequenza che assegna un punteggio di merito per alcuni concorsi in Aeronautica Militare. Al termine, sarà stesa una graduatoria finale e i primi classificati riceveranno come premio la possibilità di partecipare ad uno stage di volo al 60° Stormo, per indossare - in quei giorni - i panni di pilota dell'Aeronautica Militare e volare con l'aliante Twin Astir.

Per l'occasione ha fatto il debutto la livrea speciale del Siai U-208 per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare, realizzata da Visual Bassodesigner e Wrapping Publicor. "Riprende due simboli fondamentali, l'Aquila Turrita, che simboleggia il brevetto di pilota militare, e quello del centenario - ha spiegato Michele Cesario, comandante del 60° Stormo -. E' un disegno che completa tutto l'aereo, anche nel ventre, ma che viene valorizzato in formazione. Solo nell'insieme infatti si valorizza questa che rappresenta una piccola opera d'arte".