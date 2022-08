Lo scopo aumentare la sicurezza stradale, a Meldola scattano una serie di modifiche alla viabilità

L’Amministrazione Comunale di Meldola comunica che sono state disposte, a decorrere dal 31 agosto 2022, modifiche alla viabilità consistenti nell’istituzione di sensi unici con realizzazione di diversi nuovi parcheggi in alcune strade del centro abitato di Meldola.

Le variazioni alla circolazione interessano alcuni tratti di Via A. Montanari, Via P. Mastri, Via Fornaci, Via Trieste e Via IV Novembre e sono volte a migliorare la viabilità stradale, aumentare la sicurezza ed a eliminare situazioni di pericolo per il transito sia pedonale che veicolare. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate con apposite indicazioni e consentiranno di sperimentare per sei mesi l’istituzione di nuovi sensi unici e la realizzazione di nuovi stalli auto in alcune zone attualmente sprovviste o carenti; qualora al termine di tale periodo non si siano evidenziate criticità diventeranno definitive e permanenti.

Nel dettaglio si prevedono i seguenti interventi con modifica della circolazione stradale:

Istituzione di senso unico nella porzione di Via A. Montanari compresa tra l’intersezione con Via A. M. Valsalva e l’intersezione con Via C. Menotti (senso unico in direzione Via C. Menotti) con realizzazione di stalli auto di fronte ai civici dal 43 al 55;

Istituzione di senso unico nella porzione di Via P. Mastri compresa tra l’intersezione con Via G. Bruno e l’intersezione con Via S. Pellico (senso unico in direzione Via S. Pellico) con realizzazione di stalli auto di fronte ai civici pari;

Istituzione di senso unico nella porzione di Via Fornaci compresa tra l’intersezione con Via G. Mazzini e l’intersezione con Via B. Buozzi (senso unico in direzione Via B. Buozzi) con realizzazione di stalli auto di fronte ai civici pari;

Istituzione di senso unico nella porzione di Via Trieste compresa tra l’intersezione con Via IV Novembre e l’intersezione con Via Isonzo (senso unico in direzione Via Isonzo) con realizzazione di stalli auto sul lato fiume;

Istituzione di senso unico nella porzione di Via IV Novembre compresa tra l’intersezione con Via Gorizia e l’intersezione con Via Trieste (senso unico direzione in Via Trieste) con realizzazione di stalli auto di fronte ai civici dispari.