Lo scrittore Cilione a "Salotto Blu": "La Romagna è crocevia della storia"

Giampiero Cilione, manager sanitario (è direttore dell'ospedale Rizzoli di Bologna) ha recentemente abbracciato l'attività di narratore. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Cilione ha descritto la sua opera di esordio, il romanzo "Il viaggio di Helmut", pubblicato da Pendragon. La vicenda, interamente ambientata in Romagna, è quella di un militare dell'esercito occupante tedesco nel 1943. Helmut, il protagonista , tornerà poi negli anni cinquanta e sessanta nella Romagna post bellica, intrecciando appassionanti rapporti interpersonali. L'anteprima nazionale del libro sarà a Forlì, sabato 13 aprile alle 17,30 presso la libreria Feltrinelli di Piazza Saffi. A introdurre l'autore in quella occasione sarà il giornalista e recensore Pietro Caruso.