Lo scrittore Miro Gori a "Salotto blu": "La Gradisca di Amarcord? La prescelta di Fellini era Sandra Milo"

Miro Gori, attuale presidente dell'Anpi di Forli-Cesena, è stato a lungo responsabile del settore cultura del Comune di Rimini ed è considerato uno dei massimi esperti del cinema di Federico Fellini. Nei giorni scorsi la casa editrice Sabinae ha pubblicato il libro "Amarcord dalla A alla Z", scritto a quattro mani dall' ex sindaco di San Mauro e da Davide Bagnaresi. Gori ne ha parlato con Mario Russomanno nella trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Fellini riuscì con Amarcord a creare maschere indimenticabili, come il "pataca" romagnolo, inconcludente e vanesio, interpretato da Nandino Orfei, che vive alle spalle del padrone di casa. O come la donna più bella e sensuale della città, Gradisca, invidiata e oggetto di commenti, interpretata da Magali Noel. Su Gradisca c'è un retroscena: per quella parte Fellini aveva scelto Sandra Milo, ma il marito, temendo una relazione tra l'attrice e il regista, pose il veto". "Fellini offre del fascismo una visione caricaturale, lui non esprimeva un giudizio storico o politico, riteneva che il fascismo esprimesse l'incapacità dell' uomo di crescere, di assumere responsabilità". "Il cinema italiano attuale troppo spesso non sa uscire da una visione localistica, non sa fare quel che fecero Fellini e altri grandi registi: partite dal particolare per offrire personaggi e storie di valore universale".