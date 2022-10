Lo scrittore Roberto Mercadini incontra gli studenti dell'Aeronautico: "Inseguite le vostre passioni"

Venerdì scorso nell’Auditorium dell’Istituto Aeronautico “F. Baracca” di Forl’, le classi quarte e quinte hanno incontrato Roberto Mercadini, scrittore cesenate, che con oltre 150 date all’anno porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi monologhi poetici e i suoi spettacoli di narrazione, l’ultimo dei quali vede come protagonista “L’Orlando Furioso”. L'autore romagnolo ha esordito raccontando alcuni aneddoti relativi alla stesura del romanzo Storia perfetta dell’errore” e del saggio “Bomba atomica”, che gli alunni hanno letto nei mesi scorsi, e ha poi dialogato con i ragazzi rispondendo alle tante domande che gli sono state rivolte, dall’esegesi del racconto biblico, ai paradossi della realtà, ai grandi errori della storia. Al termine dell’incontro, Mercadini ha invitato gli studenti a cercare di riconoscere i talenti che li caratterizzano e inseguire ciò che li appassiona, anche quando può sembrare distante dalla propria formazione. Le sue parole sono risultate ancora più incisive, dopo che ha raccontato come da ingegnere elettronico è riuscito a dare voce alla sua vocazione artistica di scrittore e monologhista.

Mercadini insieme alle docenti dell'Itaer