“Lo sport come mezzo di inclusione”: un convegno a cura del Lions Club Forlì Valle del Bidente

Nell’anno sociale 2022/2023 il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Luca Milandri, riproporrà il Premio “Girolamo Mercuriali” dedicato a “Sport come mezzo di inclusione”, cui hanno aderito il Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova e il Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci di Calboli. Per preparare gli studenti e proporre un momento pubblico il Club ed il Distretto Lions 108A hanno organizzato sabato alle 10,40 un convegno distrettuale su “Sport come inclusione”, in modalità mista (diffusa sia al Liceo Artistico che attraverso videoconferenza tramite Zoom). Tale tema è infatti da anni “tema di studio distrettuale” del Distretto 108A e poggia su un’attività di ricerca, sviluppata da un’équipe dell’Università di Verona, curata da Paolo Dell’Aquila (responsabile Lions del tema) e sfociata nel volume Sport come mezzo di inclusione”.

Al convegno porteranno i saluti istituzionali Mario Boccaccini (secondo vice governatore del Distretto Lions 108A), Luca Milandri (èresidente Lions Club Forlì Valle del Bidente) Electra Stamboulis (dirigente scolastico Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova Forlì), Daniele Mezzacapo (vicesindaco ed assessore allo sport - Comune di Forlì) e Gabriele Obino (dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ufficio VII Forlì-Cesena). Seguiranno gli interventi di Paolo Dell'Aquila (professore a contratto di Sociologia e comunicazione nelle attività sportive e responsabile tema di studio “Sport come mezzo di inclusione” - Lions Distretto 108A), Donatella Donati (professore a contratto di Sport e disabilità, Università di Verona), Nico Bortoletto (professore associato di Sociologia Generale, Università di Teramo) e Simona Rinieri (ex campionessa di pallavolo e direttore sportivo Olimpia Teodora).

Il convegno ha ricevuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e del Comune di Forlì. Negli ultimi anni il fenomeno è divenuto un formidabile strumento per rivendicare i diritti delle minoranze (pensiamo a Cassius Clay, Joe Lewis) o per integrare gli atleti disabili (tramite le Paralimpiadi). Per questo lo sport assume oggi la sfida di un nuovo diritto di cittadinanza culturale, di uno strumento volto a reintegrare ampie fasce della popolazione all’interno del sistema sociale. L’evento sarà trasmesso anche in streaming via Zoom al link https://univr.zoom.us/j/87622064426?pwd=ajA5Q1pLVDE0NzVQYXVsTGVOYjBzQT09