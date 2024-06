"Lo sport è un'attività aggregativa di coesione sociale": concluso il campus estivo del Liceo Classico

Si è concluso con successo il Progetto del Campus Sportivo Estivo del Liceo Morgagni, grazie al quale i liceali si sono avvicinati o hanno potuto proseguire le diverse discipline motorie in acqua, come Nuoto, Pallanuoto e tutte le varianti del fitness come l’AcquaGym, l’IdroBike e l’idrowalking. Grazie alla collaborazione con gli istruttori della Piscina Comunale di Forlì, i docenti di motoria del Liceo sono riusciti a rendere l’esperienza del Campus estivo variegata e motivante. Il Dipartimento di Scienze Motorie da sempre è attento a promuovere attività sportive per i liceali del Morgagni attraverso la partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico e alle conferenze in collaborazione con la Commissione Benessere per promuovere un sano stile di vita attraverso la pratica sportiva. "Lo sport è un’attività aggregativa di coesione sociale - spiega il professor Claudio Benedetti a nome del suo dipartimento - pertanto è un diritto che deve essere garantito ed organizzato anche nel periodo estivo. Solo educando in questo modo i ragazzi a questa sana abitudine quotidiana si può contribuire al raggiungimento e al mantenimento della propria condizione di benessere".