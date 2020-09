"Lo Sport fa Centro", in piazza Saffi la due giorni con famiglie, bambini e appassionati

E' stato il weekend de “Lo sport fa Centro” che, grazie alla sinergia tra organizzatori e assessorato allo sport,si è svolta in piazza Saffi. "Famiglie, bambini e appassionati hanno riempito il nostro centro e colto l’occasione per conoscere il patrimonio sportivo della nostra città. Un evento di grande valore sportivo e sociale - commenta il consigliere comunale Albert Bentivogli -. Vorrei sottolineare come il legame tra i forlivesi e il loro centro storico è vivo quando stimolato da eventi di grande coinvolgimento come quelli organizzati in questo fine settimana. Si può dire che lo sport e i forlivesi hanno fatto centro".

